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Ekonomi

Yemek ve market devleri birleşiyor: 17 milyar dolarlık anlaşmaya varıldı

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Yemek ve market devleri birleşiyor: 17 milyar dolarlık anlaşmaya varıldı
Başlık ResmiYemek ve market devleri birleşiyor: 17 milyar dolarlık anlaşmaya varıldı

ABD merkezli market ve yemek teslimat devi DoorDash, market alışveriş Instacart'ı yaklaşık 17 milyar dolara satın almak için anlaşmaya vardı. Satın almanın 2027 sonu veya 2028'in ilk yarısında tamamlanması bekleniyor.

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ABD merkezli yemek ve market teslimat platformu DoorDash, çevrim içi market alışverişi platformu Instacart'ı yaklaşık 17 milyar dolar değerindeki anlaşmayla satın alacağını duyurdu.

Yemek ve market devleri birleşiyor: 17 milyar dolarlık anlaşmaya varıldı
Başlık ResmiYemek ve market devleri birleşiyor: 17 milyar dolarlık anlaşmaya varıldı

HİSSE BAŞINA 65 DOLAR ÖDENECEK

DoorDash'ten yapılan açıklamada, şirketin Instacart'ı hisse başına 65 dolar karşılığında satın almasını öngören kesin anlaşmaya vardığı bildirildi.

Söz konusu tutarın Instacart'ın hisselerinin 22 Ekim'deki borsa kapanış fiyatının yüzde 26 üzerinde olduğu belirtilen açıklamada, işlem kapsamında ödenecek toplam bedelin en az yüzde 75'inin nakit olacağı aktarıldı.

Yemek ve market devleri birleşiyor: 17 milyar dolarlık anlaşmaya varıldı
Başlık ResmiYemek ve market devleri birleşiyor: 17 milyar dolarlık anlaşmaya varıldı

GÜÇLER BİRLEŞİTİRİLECEK

Açıklamada, iki şirketin birleşmesiyle her büyüklükteki market ve perakende işletmesine DoorDash'in teslimat ağı ile Instacart'ın market alışverişi ve sipariş karşılama teknolojisinin sunulacağı ifade edildi.

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DEVİR TARİHİ BELLİ OLDU

Satın alma işleminin, Instacart hissedarlarının ve ilgili düzenleyici kurumların onayları ile diğer olağan kapanış koşullarının yerine getirilmesinin ardından 2027'nin sonlarında veya 2028'in ilk yarısında tamamlanmasının beklendiği kaydedildi.

Editör : SEZER DOĞRU | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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