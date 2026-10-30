Tasfiye fonlarda ara ödemeler bugün başlıyor! İşte hesaplara yatırılacak tutar

Tasfiye sürecindeki yatırım fonlarında yatırımcıların beklediği ara ödemeler bugün başlıyor. Olağanüstü tasfiye kapsamındaki fonlarda hak sahiplerine fon başına 1 milyon TL'ye kadar ödeme yapılacak. Ödemelerde öncelik para piyasası fonlarına verilirken, işlemlerin kasım ayı ortasına kadar tamamlanması hedefleniyor.

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Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından tasfiye sürecine alınan yatırım fonlarında yeni ödeme takvimi devreye giriyor. 7596 sayılı Tasfiyesine Karar Verilen Bazı Yatırım Fonları Hakkında Kanun'un yürürlüğe girmesi ve SPK'nın ödeme esaslarını belirlemesinin ardından olağanüstü tasfiye kapsamındaki fonlarda ilk ara ödemeler 30 Ekim Cuma günü itibarıyla başlıyor.

Ödemeler, Tera Portföy, Pusula Portföy ve Atlas Portföy'ün kurucusu olduğu fonlar için gerçekleştirilecek. Süreçte Tera Portföy'ün kurucusu olduğu fonların tasfiyesini İş Bankası, Pusula Portföy ve Atlas Portföy'ün kurucusu olduğu fonların tasfiyesini ise Ziraat Bankası yürütecek.

ÖNCELİK PARA PİYASASI FONLARINDA

SPK'nın belirlediği esaslara göre ara ödemelerde öncelik, unvanında "para piyasası" ibaresi bulunan yatırım fonlarına verilecek. Her yatırımcı için yapılacak ödeme, Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) tarafından hesaplanan net yatırım tutarı esas alınarak belirlenecek.

Buna göre yatırımcının net yatırım tutarı 1 milyon TL'nin altındaysa hesaplanan tutarın tamamı, 1 milyon TL ve üzerindeyse en fazla 1 milyon TL ara ödeme yapılabilecek. Bu sınır her fon için ayrı ayrı uygulanacak.

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NAKİT YETERSİZSE KADEMELİ ÖDEME

Fonların dağıtılabilir nakdinin bütün yatırımcıların ara ödeme tutarlarını karşılamaya yetmemesi durumunda farklı dağıtım yöntemleri uygulanabilecek. Bu kapsamda daha fazla sayıda yatırımcıya ulaşılması amacıyla ödeme sırası oluşturulabilecek veya asgari ödeme tutarı belirlenebilecek. Bu yöntemlerin uygulanması SPK'nın onayına tabi olacak.

Fonların varlıklarının nakde çevrilmesi ve yeni kaynakların oluşmasıyla birlikte ödemesini tam alamayan küçük yatırımcılara öncelik verilmesi öngörülüyor. Ara ödemelerin kasım ayı ortalarına kadar tamamlanması hedefleniyor.

FON PAYLARI İADE EDİLMEYECEK

Ara ödeme yapılması, yatırımcıların fon katılma paylarının iade edilmesi anlamına gelmeyecek. Katılma paylarının iadesi nihai tasfiye ödemeleri sırasında gerçekleştirilecek. Ara ödemeler ise yatırımcının tasfiye sonunda hak kazanacağı toplam tutardan mahsup edilecek.

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71 BİN 899 HESABA 68 MİLYAR TL ÖDENDİ

Öte yandan tasfiye sürecindeki yatırım fonlarında bugüne kadar 71 bin 899 hesaba ayni ve nakdi olmak üzere toplam 68 milyar TL ödeme yapıldı.

Hedef Portföy'ün kurucusu olduğu 31 fondan 27'sinde tasfiye işlemleri büyük ölçüde tamamlandı. Bu kapsamda 26 bin 152 hesaba toplam 27,2 milyar TL ödeme gerçekleştirildi. Tasfiye sürecindeki fon sayısı ise 131'den 38'e geriledi.