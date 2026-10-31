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Bursluluk sınavı için tarih belli oldu! 2027 İOKBS ne zaman yapılacak?

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Bursluluk sınavı için tarih belli oldu! 2027 İOKBS ne zaman yapılacak?
Başlık ResmiBursluluk sınavı için tarih belli oldu! 2027 İOKBS ne zaman yapılacak?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nce 2027 Yılı Sınav Uygulama Takvimi yayımlandı. Takvimde İOKBS (İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı) tarihine de yer verildi. Peki, bursluluk sınavı ne zaman, hangi tarihte yapılacak?

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Millî Eğitim Bakanlığı, 2027 Yılı Sınav Uygulama Takvimi’ni yayımladı. Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan takvimde ortak yazılı sınav ve bursluluk sınavı tarihleri de yer alıyor. Sınav, Türkiye genelinde basılı evrak üzerinden uygulanacak. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan sınav takviminde yalnızca sınav günü netleşirken başvuruların başlangıç ve bitiş tarihlerine ilişkin ayrıntılara yer verilmedi.

Bursluluk sınavı için tarih belli oldu! 2027 İOKBS ne zaman yapılacak?
Başlık ResmiBursluluk sınavı için tarih belli oldu! 2027 İOKBS ne zaman yapılacak?

İOKBS 2027 NE ZAMAN?

İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Sınıflar ve Hazırlık Sınıfı) 2027/İOKBS sınavı 25 Nisan 2027 tarihinde gerçekleştirilecek.

İOKBS 2027 BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Geçtiğimiz yıl başvurular 9 Şubat-11 Mart 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilmişti. Yeni dönem başvuru takviminin ise MEB tarafından yayımlanacak 2027 İOKBS Başvuru ve Uygulama Kılavuzu ile duyurulması bekleniyor.

Editör : ÖZGE YİĞİT | Kaynak: ÖZGE ÜLGER YİĞİT
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