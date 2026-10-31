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KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) saat kaçta başlayacak? DHBT 2026 sınav saati ve süresi

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KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) saat kaçta başlayacak? DHBT 2026 sınav saati ve süresi
Başlık ResmiKPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) saat kaçta başlayacak? DHBT 2026 sınav saati ve süresi

2026-KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT), 1 Kasım 2026 tarihinde ÖSYM tarafından gerçekleştirilecek. Sınav için son kontrollerini yapan adaylar bir yandan da DHBT 2026 sınav saati ve süresisini araştırıyor. Adayların belirlenen saatte sınav binasıında bulunması gerekiyor. Peki, KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) saat kaçta başlayacak, kaç dakika sürecek?

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ÖSYM Başkanlığınca 2026-KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) 1 Kasım Pazar günü düzenlenecek. Bu yıl ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeyinde olmak üzere tüm alanlarda KPSS uygulaması yapıldı. Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (2026-EKPSS) ile başlayan süreç DHBT ile tamamlanmış olacak.

KPSS DHBT SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK/KAÇ DAKİKA SÜRECEK?

KPSS DHBT, 30 ildeki 35 sınav merkezinde, 311 bina ve 6 bin 185 salonda düzenlenecek. Saat 10.15'te başlayacak ve 40 sorudan oluşacak sınav için adaylara 60 dakika süre verilecek.

KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) saat kaçta başlayacak? DHBT 2026 sınav saati ve süresi
Başlık ResmiKPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) saat kaçta başlayacak? DHBT 2026 sınav saati ve süresi

Diyanet İşleri Başkanlığında din hizmetlerinde görev almak isteyen adayların KPSS'ye girdikleri öğrenim düzeyinde DHBT'ye katılma zorunluluğu bulunuyor. KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) sınavı sonuçları 25 Kasım 2026 tarihinde ilan edilecek.

Editör : ÖZGE YİĞİT | Kaynak: ÖZGE ÜLGER YİĞİT
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