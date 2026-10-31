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istanbul maratonu ne zaman, saat kaçta? Halk koşusu parkur bilgisi paylaşıldı

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istanbul maratonu ne zaman, saat kaçta? Halk koşusu parkur bilgisi paylaşıldı
Başlık Resmiistanbul maratonu ne zaman, saat kaçta? Halk koşusu parkur bilgisi paylaşıldı

Türkiye İş Bankası 48. İstanbul Maratonu için geri sayım devam ediyor. Asya'dan Avrupa'ya uzanan parkurda; koşucular iki ayrı kategoride yarışacak. Maraton nedeniyle hafta sonu İstanbul'da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü dahil birçok yol trafiğe kapatılacak. istanbul maratonu giriş saatleri ve halk koşusu parkur bilgisi "Maraton İstanbul" sitesi üzerinden paylaşıldı.

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Gençlik ve Spor Dairesi Başkanlığı ile İBB Spor İstanbul işbirliğiyle düzenlenecek Türkiye İş Bankası 48. İstanbul Maratonu Halk Koşusu'na dair ayrıntılar belli oldu. Dünyanın dört bir yanından gelen 45 binden fazla koşucuyu ağırlamaya hazırlanan İstanbul Maratonu, 1 Kasım Pazar günü düzenlenecek.

HALK KOŞUSU GİRİŞ SAATLERİ

Halk Koşusu için girişler Altunizade Köprüsü'nden yapılacak. Katılımcılar, etkinlik günü 09.15-10.15 saatleri arası Mecidiyeköy metrobüs durağının yanındaki İETT Hareket Amirliği önünden kalkacak otobüslerle de start noktasına gelebilecek. Başlangıç noktasına 12.00’ye kadar giriş yapılabilecektir. Bu saatten sonra alana girişe izin verilmeyecek.

Halk koşusu sporcuları için zaman sınırı 1 saat 30 dakika olarak belirlendi. Zaman sınırı bittikten sonra halen parkurda bulunan koşucular kaldırımdan koşmaya devam edebilecek.

Maratondaki diğer tüm kategorilerde olduğu gibi Halk Koşusu da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü metrobüs durağı önünden başlayacak. Startın ardından köprüyü geçecek koşucular, Barbaros Bulvarı'nı takip ederek sahile inecek ve Dolmabahçe'de 6.5 kilometrelik parkuru tamamlayacak.

istanbul maratonu ne zaman, saat kaçta? Halk koşusu parkur bilgisi paylaşıldı
Başlık Resmiistanbul maratonu ne zaman, saat kaçta? Halk koşusu parkur bilgisi paylaşıldı

İSTANBUL MARATONU HALK KOŞUSU PARKUR BİLGİSİ

Halk Koşusu 15 Temmuz Şehitler Köprüsü metrobüs durağı önünden start alacaktır. Barbaros bulvarını takiben sahile inen yarış parkuru, Beşiktaş Tüpraş Stadyumu İle Dolmabahçe Sarayı arasında kalan yolda son bulacaktır.

Editör : ÖZGE YİĞİT | Kaynak: ÖZGE ÜLGER YİĞİT
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