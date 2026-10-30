Yunanistan'da Batı Nil virüsü vakaları artıyor! Batı Nil virüsü nedir, Türkiye'de görüldü mü?

Türkiye’nin komşusu Yunanistan’da Batı Nil virüsü kaynaklı can kayıpları ekim ayından bu yana artış gösteriyor. EODY’nin listesinde Nea Smirni, Nea Filadelfia, Dafni, Nikaia ve Peristeri "en tehlikeli bölgeler" arasında yer aldı. Peki, Batı Nil virüsü nedir, belirtileri neler? Batı Nil virüsü Türkiye'de görüldü mü?

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Yunanistan Ulusal Kamu Sağlığı Kurumunun (EODY) verilerine göre, 23-29 Ekim'de 4 yeni Batı Nil virüsü vakası tespit edildi.Böylece ülkede, yıl başından 29 Ekim'e kadar olan dönemde 457 vaka tespit edildi. Son hafta Batı Nil virüsü kaynaklı yeni ölüm yaşanmazken, yılın başından bu yana Batı Nil virüsünden ölenlerin sayısı 51 olarak kayıtlara geçti.Batı Nil virüsü vakalarının en yaygın olduğu bölge, Atina ve çevresi oldu.

Şu an yoğun bakımda virüs nedeniyle tedavi gören hasta sayısı ise 9 olarak açıklandı. Yunanistan, İtalya'dan sonra Avrupa'nın en çok Batı Nil virüsü vakası görülen ülkesi oldu.

Yunanistanda Batı Nil virüsü vakaları artıyor! Batı Nil virüsü nedir, Türkiyede görüldü mü?

BATI NİL VİRÜSÜ NEDİR?

Batı Nil Virüsü Enfeksiyonu, insanlarda nörolojik hastalıklara ve ölümlere neden olabilen, insanlara sıklıkla enfekte sivrisineklerin sokması ile bulaşan viral bir hastalıktır.

Hastalığın etkeni Flaviviridae ailesinin Flaviviruscinsinde yer alan bir RNA virüsüdür. Batı Nil Virüsü (BNV)nün hayat döngüsünde, yabani kuşlar ana konaktır. Kuşlardan kan emen sivrisinekler, hastalık etkenini insanlara, bazı memelilere (at gibi) ve yabani kuşlara taşırlar.Ancak insanlarda ve atlarda enfeksiyon düşük viremi ile seyrettiğinden bunlar diğer sivrisinekleri enfekte edemez, dolayısı ile kazara döngüye girerler ve son konak olurlar.

BNV ilk olarak 1937 yılında Uganda’da Batı Nil bölgesinde bir kadında izole edilmiştir. Kuşlarda (kargalar ve güvercinler), ilk defa 1953 yılında Nil Deltasında tanımlanmıştır.Hastalığa yönelik insan enfeksiyonları, dünya genelinde birçok ülkede 50 yıldan daha uzun süredir görülmektedir. Hastalık, çoğunlukla Afrika, Avrupa, Orta Doğu, Kuzey Amerika ve Batı Asya’da görülür. 2018 yılında Avrupa Bölgesinde ve komşu ülkelerinde vaka sayılarında artışlar görüldüğü bildirilmektedir.

Yunanistanda Batı Nil virüsü vakaları artıyor! Batı Nil virüsü nedir, Türkiyede görüldü mü?

BATI NİL VİRÜSÜ BELİRTİLERİ

Batı Nil Virüsü Enfeksiyonun inkübasyon süresi 3-14 gündür. Hastalık belirtileri olarak ateş, baş ağrısı, halsizlik, kas ağrıları, bulantı, kusma, karın ağrısı ve ishal, cilt döküntüsü, kas titremesi ve kasılmalar, uyku hali, koma görülebilirkennadiren ölüm görülür. Nörolojik hastalık ve ölüm yaşlı hastalarda daha sık görülmektedir.

Tedavisi, destek tedavisi şeklinde olup hastalık belirtilerine yöneliktir. Hastalığı önlemeye yönelik insanlar için aşı bulunmamaktadır.Hastalığın insandan insana direk ya da temasla geçişi yoktur.

BATI NİL VİRÜSÜ TÜRKİYE'DE GÖRÜLDÜ MÜ?

Hastalık, çoğunlukla Afrika, Avrupa, Orta Doğu, Kuzey Amerika ve Batı Asya’da görülür. 2010 yılından itibaren de ülkemizden vaka bildirimleri yapılmaktadır. 2018 yılında Avrupa ve komşu ülkelerinde vaka sayılarında artışlar bildirilmektedir. Aynı yıl İtalya ve Yunanistan’da salgın görülmüş, ölümler olmuş, Türkiye’de de 26 vaka bildirilmiştir. 2024 yılında İsrail, Brezilya ve Yunanistan'da görüldü. Bu yıl ülkemizden de vaka bildirimleri yapıldı. Sağlık Bakanlığımız İstanbul ve çevresinden son aylarda 6 hasta olduğunu bildirdi.

| Kaynak: ÖZGE ÜLGER YİĞİT Editör : ÖZGE YİĞİT Kaynak: ÖZGE ÜLGER YİĞİT

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