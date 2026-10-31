Öğretmenlerin 2026-2027 eğitim öğretim yılı kasım dönemi mesleki çalışmaları için takvim belli oldu. Tarih bilgisinin yanı sıra seminerlerin yapılış şekli de duyuruda yer aldı. Peki, öğretmenlerin kasım dönemi seminerleri ne zaman yapılacak, online mı yapılacak?

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Millî Eğitim Bakanlığına bağlı her derece ve türdeki eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenler, 2026 kasım dönemi mesleki çalışmalarını Öğretmen Bilişim Ağı (ÖBA) üzerinden yapabilecek. Öğretmenler, 16-20 Kasım 2026 tarihleri arasında yapılacak mesleki çalışmalarını ÖBA platformunda yayına alınacak uzaktan eğitim içeriklerine katılarak tamamlayacak.

Öğretmenlerin kasım dönemi seminerleri için takvim belli oldu! Mesleki çalışmalar ne zaman?

ÖĞRETMEN SEMİNERLERİ SAATLERİ

16 Kasım Pazartesi günü saat 08.00'de başlayacak olan kasım dönemi mesleki çalışmaları, 22 Kasım 2026 Pazar günü saat 23.59'a kadar erişime açık olacak. Bu süre içerisinde eğitimini tamamlayan öğretmenler, 2026-2027 eğitim öğretim yılı kasım dönemi mesleki çalışmalarını yerine getirmiş sayılacak.

| Kaynak: ÖZGE ÜLGER YİĞİT Editör : ÖZGE YİĞİT Kaynak: ÖZGE ÜLGER YİĞİT

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