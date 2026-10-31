İzmir'de elektrikler saat kaçta gelecek? GDZ Elektrik 31 Ekim elektrik kesintisi programı

GDZ Elektrik, 31 Ekim 2026 Cumartesi günü İzmir'in birçok ilçesinde planlı elektrik kesintisi uygulanacağını duyurdu. Programa göre, Aliağa, Bayındır, Bayraklı, Foça, Kınık, Ödemiş, Tire, Urla, Buca, Konak, Narlıdere, Güzelbahçe ilçelerine elektrik verilemeyecek. Peki, İzmir'de elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek?

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GDZ Elektrik, 31 Ekim Cumartesi günü İzmir’in birçok ilçesinde şebeke bakım, yenileme çalışmaları nedeniyle planlı elektrik kesintileri uygulanacağını duyurdu. Yapılacak çalışmalar nedeniyle bazı mahalle ve sokaklara belirli saatlerde elektrik verilemeyecek. Kesintilerin bir bölümü sabah saatlerinde başlayacak, bazı bölgelerde ise çalışmaların 17.30’a kadar sürmesi bekleniyor.

İzmirde elektrikler saat kaçta gelecek? GDZ Elektrik 31 Ekim elektrik kesintisi programı

ALİAĞA

Horozgediği

31.10.2026

Şebeke Bakım Çalışması

Başlangıç Saati:09:00

Bitiş Saati:17:00

BAYINDIR

Cumhuriyet, Yeşilova (Canlı İstasyon Cd., Göl Çıkmazı Sk., Gönül Sk., Konak Sk., Mıstak Sk., Nizam Sk., Orta Sk., Paşa Çıkmazı Sk., Yakapınar Çayırı Küme Evleri, Yeşilova Cami Sk., Yeşilova Hacı Hüseyin Sk., Yeşilova Park Sk.)

Başlangıç Saati:09:00

Bitiş Saati:17:00

BAYRAKLI



Etkilenen Bölgeler

Org. Nafiz Gürman (7059/1. Sk., 7059/2. Sk., 7061. Sk., 7086. Sk., 7088. Sk., 7096. Sk., 7097. Sk., 7098. Sk., 7102. Sk., 7103. Sk., 7104. Sk., 7105. Sk., 7111/2. Sk., Kubilay Cd., Şehit Abdullah Eymur Sk., Şehit Orhan Bozkurt Sk.)

Başlangıç Saati:09:00

Bitiş Saati:16:00

FOÇA

Fatih (Beyaz Sk., GÖKÇEN SK., Gökçen Sk., Gözde Sk., İsmail Cem Cd., Oruç Reis Cd., Polat Sk., Yazgın Sk., Yener Sk.)

Başlangıç Saati: 09:00

Bitiş Saati:17:00

Fatih, İsmetpaşa

Başlangıç Saati: 09:00

Bitiş Saati:17:00

KINIK

Bademalan (Bademalanı Köyü İç Yolu, Bademalanı Yolu, Cami Üstü Sk., Gelin Küme Evleri, Kahveler Sk., Karaduvar Küme Evleri, Şeref Küme Evleri, Söğütalan Küme Evleri, Tepe Küme Evleri), Balaban (Ata Sk., Balaban Köyü İç Yolu, Dutlukuyu Sk., Genler Küme Evleri, Hacıosman Sk., Karayer Küme Evleri, Taş Köprü Küme Evleri, Taşlılar Küme Evleri), Çiftlikköy (Aşağı Yol Küme Evleri, Cami Küme Evleri, Çömlek Küme Evleri, Mustafa Kemal Küme Evleri), İbrahimağa (Çimen Alan Küme Evleri, İbrahimağa Köyü İç Yolu, Kayalar Küme Evleri, Kayın Sk., Orta Küme Evleri), Karatekeli (Aşağı Küme Evleri, Yukarı Küme Evleri), Kodukburun (Goduklu Küme Evleri), Köseler (Asar Küme Evleri, Dost Küme Evleri, Kavak Küme Evleri, Köseler Köyü İç Yolu, Mevsim Küme Evleri), Mıstıklar (Alanlar Küme Evleri, Atatürk Küme Evleri, Kemal Atatürk, Kiraz Sk., Kozak Küme Evleri, Kurtuluş Küme Evleri, Mustaklar Köyü, ÖREN, Ulus Küme Evleri, Yeni Küme Evleri), Musacalı (Mimoza Cd., Musacalı Köyü İç Yolu), Örtülü (Çam Sk., Çarşı Sk., Çayırlar Küme Evleri, Dacak Küme Evleri, Debicik Küme Evleri, Geçkin Cd., Kadılar Sk., Karşıyaka Küme Evleri, Kasap Alanı Küme Evleri, Kılaz Sk., Koçcaz Küme Evleri, Kösten Küme Evleri, Laleli Sk., Meltem Sk., Mescit Sk., Meyil Küme Evleri, Okul Cd., Örtülü Köyü İç Yolu, Şen Küme Evleri, Serap Sk., Sultan Cd., Uzun Küme Evleri), Sucahlı (Aslan Sk., Çamlı Sk., Defne Sk., Harmanlık Sk., Kızılçam Sk., Sucahlı Köyü İç Yolu), Yayakent (Akhisar Bergama Yolu, Atçayır Küme Evleri, Bergama Yolu Küme Evleri, Karahayıt Küme Evleri, Tokat Çayırı Küme Evleri, Yunus Emre Cd.)

Başlangıç Saati:09:00

Bitiş Saati:17:00

ÖDEMİŞ



Hürriyet (1700. Sk.), Küçükavulcuk, Ocaklı (1700. Sk., Büyükavulcuk Yolu, Ocaklı Küme Evleri, Ödemiş Yolu)

Başlangıç Saati:09:00

Bitiş Saati:15:30

TİRE



Kireli

Başlangıç Saati:09:30

Bitiş Saati:17:30

URLA



Birgi, Gülbahçe, Zeytinler

Başlangıç Saati: 07:00

Bitiş Saati: 13:00

BUCA

Etkilenen Bölgeler

Akıncılar (556/1. Sk., 556/2. Sk., 556/3. Sk., 556/4. Sk.), Seyhan (550. Sk., 556/6. Sk., 621. Sk.)

Başlangıç Saati:13:00

Bitiş Saati: 17:00

Etkilenen Bölgeler

Seyhan (700. Sk., 709. Sk., 711. Sk., 711/4. Sk., 722. Sk., 722/1. Sk., 722/2. Sk., 722/3. Sk., 722/4. Sk., 722/5. Sk., 722/6. Sk., 722/7. Sk., Aydın Hatboyu Cd.)

Başlangıç Saati:09:00

Bitiş Saati: 13:00

Etkilenen Bölgeler

Seyhan (619. Sk., 619/1. Sk., 620/1. Sk., 623. Sk., 623/1. Sk., 623/2. Sk., 629. Sk., 629/12. Sk., 629/3. Sk., 650. Sk., 650/3. Sk., 653. Sk., 653/1. Sk., 653/2. Sk., 655. Sk., 659/10. Sk.)

Başlangıç Saati:13:00

Bitiş Saati: 17:00

KONAK

Etkilenen Bölgeler

Atamer (2581. Sk., 2615. Sk., 2616. Sk., 2617. Sk., Çamlık Cd., Samsun Cd.), Çınartepe (2618. Sk., 2619. Sk., 2620. Sk., 2621. Sk., 2623. Sk., 2650. Sk., 2651. Sk., 2652. Sk., 2653. Sk., Dicle Cd., Güneş Cd.), Mehmet Akif (2723. Sk., 2724. Sk., 2725. Sk., 2726. Sk., 2727. Sk., 2728. Sk., 2732. Sk., 2734. Sk., Celal Yılmaz Parkı İçi Yolu, Hakimiyet Cd., Toros Cd.), Saygı (Samsun Cd., Toros Cd.)

Başlangıç Saati:10:00

Bitiş Saati: 17:00

Etkilenen Bölgeler

Atamer (2591. Sk.), Mehmet Akif (2656. Sk., 2723. Sk., 2724. Sk., 2725. Sk., 2726. Sk., 2731. Sk., 2768. Sk., 2769. Sk., Adalet Cd., Toros Cd.), Saygı (2655. Sk., 2656. Sk., 2657. Sk., 2663. Sk., 2685. Sk., 2718. Sk., 2719. Sk., 2720. Sk., 2721. Sk., 2722. Sk., 2722/1. Sk., 2772. Sk., Barış Cd., Toros Cd.)

Başlangıç Saati:10:00

Bitiş Saati: 17:00

NARLIDERE



Başlangıç Saati:14:00

Bitiş Saati: 16:00

GÜZELBAHÇE



Etkilenen Bölgeler

Maltepe (1. Sk., 10. Sk., 14. Sk., 16. Sk., 2. Sk., 3. Sk., 4. Sk., 6. Sk., Mithatpaşa Cd.)

Başlangıç Saati:14:00

Bitiş Saati: 16:00

| Kaynak: ÖZGE ÜLGER YİĞİT Editör : ÖZGE YİĞİT Kaynak: ÖZGE ÜLGER YİĞİT

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