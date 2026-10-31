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15 yaş altı sosyal medya yasağı ne zaman başlayacak? e-Devlet yaş doğrulama süreci

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15 yaş altı sosyal medya yasağı ne zaman başlayacak? e-Devlet yaş doğrulama süreci
Başlık Resmi15 yaş altı sosyal medya yasağı ne zaman başlayacak? e devlet yaş doğrulama süreci

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı çocuklara yönelik sosyal medya düzenlemesinin ayrıntılarını açıkladı. Yaş doğrulaması e-Devlet üzerinden yapılırken, ekran bağımlılığını artıran bazı özellikler de devre dışı bırakılacak. Peki, 15 yaş altı sosyal medya yasağı ne zaman başlayacak? e devlet yaş doğrulama süreci nasıl olacak?

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Çocukların sosyal medya kullanımına yönelik yeni düzenlemenin ayrıntıları belli oldu. Cumhurbaşkanlığı Siber Güvenlik Başkanlığınca hazırlanan yönetmeliğe göre, sosyal ağ sağlayıcısı 15 yaşını doldurmamış çocuklara hizmet sunamayacak.

SOSYAL MEDYA YASAĞI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Sosyal medyada yaş sınırlamasını içeren "Sosyal Ağ Sağlayıcı Tarafından Çocuklara Özgü Ayrıştırılmış Hizmet Sunulmasına ve Yaş Doğrulamaya İlişkin Yönetmelik", 1 Kasım'da yürürlüğe girecek.

15 yaş altı sosyal medya yasağı ne zaman başlayacak? e devlet yaş doğrulama süreci
Başlık Resmi15 yaş altı sosyal medya yasağı ne zaman başlayacak? e devlet yaş doğrulama süreci

YAŞ DOĞRULAMASI NASIL YAPILACAK?

Düzenlemeye göre sosyal medya platformlarında ilk kez hesap açmak isteyen kullanıcılar, yaş doğrulaması için e-Devlet sistemine yönlendirilecek. Kullanıcılar, yaş bilgilerini doğruladıktan sonra dijital bir kod alacak ve bu kod aracılığıyla sosyal medya platformlarında hesap oluşturabilecek. Platformlar ise yalnızca hesap açılışında değil, kullanım süresince de kendi teknolojik yöntemleriyle yaş kontrolü yapmayı sürdürecek.

ŞÜPHE HALİNDE ASKIYA ALINABİLECEK

Bir hesabın 15 yaşından küçük bir çocuk tarafından kullanıldığına ilişkin şüphe oluşması halinde platform, hesabı geçici olarak askıya alabilecek ve kullanıcıdan yeniden e-Devlet üzerinden yaş doğrulaması yapmasını isteyebilecek.

Editör : ÖZGE YİĞİT | Kaynak: ÖZGE ÜLGER YİĞİT
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