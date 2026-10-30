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Tetikçileri WhatsApp grubunda toplamışlar: Daltonlar çetesine dev operasyon! 76 kişiye tutuklama talebi

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Tetikçileri WhatsApp grubunda toplamışlar: Daltonlar çetesine dev operasyon! 76 kişiye tutuklama talebi
Başlık ResmiTetikçileri WhatsApp grubunda toplamışlar: Daltonlar çetesine dev operasyon! 76 kişiye tutuklama talebi

Beratcan Gökdemir’in yönettiği Daltonlar suç örgütüne 30 ilde operasyon düzenlendi. Örgütün sosyal medyadan tetikçi temin edip "Kardeşler" adlı WhatsApp grubunda topladıkları belirlendi. Operasyonda 34’ü çocuk 90 şüpheli yakalandı. 76 kişi tutuklama talebiyle hâkimliğe sevk edildi.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından yürütülen soruşturmada, Daltonlar çetesi lideri Beratcan Gökdemir’in yönettiği suç örgütünün faaliyetleri mercek altına alındı.

İstanbul merkezli olmak üzere Türkiye genelinde ve uluslararası alanda faaliyet gösterdiği belirlenen örgütün, sosyal medya üzerinden ulaştığı tetikçileri "Kardeşler" adlı WhatsApp grubuna dahil ettiği tespit edildi.

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TETİKÇİLER İÇİN GRUP KURDULAR

Soruşturmada örgütün sosyal medya platformları üzerinden temin ettiği tetikçileri "Kardeşler" isimli WhatsApp grubuna dahil ettiği ve bu kişileri grup üzerinden eylem amacıyla yönlendirdiği tespit edildi.

Tetikçileri WhatsApp grubunda toplamışlar: Daltonlar çetesine dev operasyon! 76 kişiye tutuklama talebi
Başlık ResmiTetikçileri WhatsApp grubunda toplamışlar: Daltonlar çetesine dev operasyon! 76 kişiye tutuklama talebi

Grupta eylem hazırlığında olduğu değerlendirilen kişilerin deşifre edilmesine yönelik çalışmalarda, 34’ü adli süreçteki çocuk olmak üzere toplam 100 şüpheli belirlendi.

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30 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

27 Ekim'de İstanbul merkezli Şırnak, Kayseri, Ankara, Aydın, Bursa, Gaziantep, İzmir, Hatay, Kocaeli, Mersin, Eskişehir, Kilis, Manisa, Mardin, Şanlıurfa, Adana, Antalya, Balıkesir, Batman, Bingöl, Kahramanmaraş, Kırşehir, Muğla, Muş, Ordu, Samsun, Tekirdağ, Trabzon ve Van’ın da aralarında bulunduğu 30 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda 34’ü adli süreçteki çocuk olmak üzere toplam 90 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Tetikçileri WhatsApp grubunda toplamışlar: Daltonlar çetesine dev operasyon! 76 kişiye tutuklama talebi
Başlık ResmiTetikçileri WhatsApp grubunda toplamışlar: Daltonlar çetesine dev operasyon! 76 kişiye tutuklama talebi

TUTUKLAMAYA SEVK EDİLDİLER

Emniyetteki işlemlerinin ardından 30 Ekim tarihinde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilen 90 şüpheliden 76’sı tutuklama, 14’ü adli kontrol talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine çıkarıldı.

Tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilenlerin 56’sı yetişkin, 20’si çocuk şüphelilerden oluştu. Adli kontrol talebiyle sevk edilen 14 kişinin ise 4’ü yetişkin, 10’u çocuk şüpheli oldu.

6 çocuk şüpheli için konutu terk etmeme tedbiri talep edildi. Öte yandan hakkında kırmızı bülten çıkartılan Beratcan Gökdemir’in Rusya’da bulunduğu değerlendiriliyor.

Editör : ÇAĞLA ÇAĞLAR | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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