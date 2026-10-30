Mersin’de 2007 yılında bir evin avlusunda, tuğlalarla örülüp betonla kapatılan buzdolabında bulunan Bahaddin Sefer’in cinayeti 25 yıl sonra aydınlatıldı. 'Mumya ceset' cinayeti olarak bilinen olay, kiracının farelerin hareketliliğinden şüphelenmesiyle ortaya çıkmıştı. Cinayetin namus saikiyle işlendiği değerlendirilirken, Mersin merkezli 6 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 6 şüpheli gözaltına alındı.

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Mersin’de 2007 yılında ortaya çıkan ve kamuoyunda “mumya ceset cinayeti” olarak bilinen olayda yıllar sonra önemli bir gelişme yaşandı.

Akdeniz ilçesinde bir evin avlusunda, betonla kapatılmış buzdolabının içinde bulunan Bahaddin Sefer’in öldürülmesine ilişkin dosya yeniden açıldı. Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin yürüttüğü çalışma sonucunda 6 şüphelinin kimliği belirlendi.

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Yapılan çalışmalar sonucunda cinayetin namus saikiyle işlendiği değerlendirilirken, olayla bağlantılı oldukları belirlenen H.Ş., H.Y., A.İ., B.Ş., Ö.Ş. ve A.E. isimli 6 şüphelinin yakalanması için operasyon kararı alındı.

Buzdolabına koyup betonla kapatmışlardı... 'Mumya ceset' cinayeti 25 yıl sonra aydınlatıldı

Şüphelilerin yakalanması ve suç unsurlarının ele geçirilmesi amacıyla bugün sabah saat 07.00 sıralarında Mersin, Batman, İzmir, Aydın, Yozgat ve Sivas'ta belirlenen 6 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

18 ekip ve 56 personelin görev aldığı operasyon sonucunda 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerden B.Ş.'nin ikametinde yapılan aramada 32 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Söz konusu şüpheli hakkında ayrıca narkotik suçundan işlem yapılacağı öğrenildi.

İl dışında yakalanan şüphelilerin Mersin'e getirileceği, olayla ilgili soruşturmanın Cumhuriyet Başsavcılığınca titizlikle sürdürüldüğü bildirildi.

KORKUNÇ GERÇEK FARELERLE ORTAYA ÇIKMIŞTI

Mersin'de 1 Ağustos 2007 tarihinde saat 18.00 sıralarında ortaya çıkan olay, o dönem kentte büyük yankı uyandırmıştı. Akdeniz ilçesi Bahçe Mahallesi 4537. Sokak'ta bulunan bir evin avlusunda etrafı tuğlalarla örülmüş beton bir yapının içerisinde gizlenmiş buzdolabından erkek cesedi çıkmıştı.

Evin bahçesindeki beton yapıda farelerin dolaştığını fark eden kiracının şüphe üzerine betonu balyozla kırmaya başladığı, kırılan bölümden kötü kokular gelmesi üzerine polise haber verdiği bildirilmişti.

Olay yerine gelen polis ekiplerinin incelemesinin ardından Sivil Savunma ekipleri tarafından beton kırılarak buzdolabına ulaşılmış, buzdolabının içerisinden mumyalaşmış halde bir erkek cesedi çıkmıştı.

Buzdolabına koyup betonla kapatmışlardı... 'Mumya ceset' cinayeti 25 yıl sonra aydınlatıldı

2002 YILINDA KAYIPLARA KARIŞMIŞTI

Buzdolabının üzerinin sulu çimentoyla kapatılması nedeniyle cesedin mumya görünümü aldığı, yapılan incelemeler ve otopsi sonucunda cesedin Bahaddin Sefer'e ait olduğu belirlenmişti. 1958 doğumlu Sefer'in kesici alet yaralanmasına bağlı büyük damar kesilmesi ve kafa kemiği kırığı sonucu hayatını kaybettiği tespit edilmişti.

Buzdolabına koyup betonla kapatmışlardı... 'Mumya ceset' cinayeti 25 yıl sonra aydınlatıldı

Olayın ortaya çıktığı dönemde cesedin yaklaşık 5 yıllık olabileceği değerlendirilmiş, 2002 yılından bu yana kendisinden haber alınamayan Bahattin Sefer'in kaybolmasıyla bağlantısı üzerinde durulmuştu.

Kamuoyunda 'mumya ceset cinayeti' olarak anılan olay, aradan geçen yıllara rağmen faili meçhul dosyalar arasında yer almıştı. Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar sonucunda 19 yıl sonra 6 şüphelinin yakalanmasıyla kamuoyunda uzun süre merak uyandıran cinayetin aydınlatılmasında önemli bir aşamaya gelindi.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : ÇAĞLA ÇAĞLAR Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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