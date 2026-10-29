İstanbul'daki cinayetin şüphelisi İzmir'de yakalandı! Yunanistan'a kaçmaya hazırlanıyordu
İstanbul'un Bağcılar ilçesinde işlenen cinayetin şüphelisi H.Y., Yunanistan'a kaçacağı bilgisi üzerine İzmir'in Çeşme ilçesindeki bir otele düzenlenen operasyonla yakalandı. Operasyonda haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 kişi daha gözaltına alınırken otelde yapılan aramalarda tabanca ve fişek ele geçirildi.
İzmir'in Çeşme ilçesinde, İstanbul'da işlenen bir cinayetin şüphelisinin Yunanistan'a kaçacağı bilgisi sonrasında bir otele yapılan operasyonda 3 kişi yakalandı.
Çeşme İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'un Bağcılar ilçesinde yaşanan cinayet olayının şüphelisi H.Y.'nin Çeşme üstünden Yunanistan'a kaçacağını tespit etti. Gerçekleştirilen çalışmanın sonrasında söz konusu otele operasyon yapıldı. Operasyonda, kasten öldürme suçunun şüphelisi H.Y. ile haklarında kesinleşmiş hapis cezası olan İ.K. ve E.K. yakalandı.
Otelde gerçekleştirilen aramalarda bir adet 9x19 mm çapında tabanca ve yedi adet fişek yakalandı.