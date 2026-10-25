16 yıllık sır perdesi aralandı! Bir faili meçhul cinayet daha aydınlatıldı: Kız bebek diye öldürdü

Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesinde 2010 yılında boş arazide bulunan bebek cesediyle ilgili faili meçhul cinayet aydınlatıldı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan R.Ş., doğan bebeğin kız olması ve kayınvalidesinin baskısı nedeniyle bebeği doğumdan hemen sonra bir bez parçasına sararak evinin yakınındaki boş araziye bıraktığını itiraf etti.

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İçişleri Bakanlığı, Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde 2010 yılında boş arazide bulunan bebek cesediyle ilgili faili meçhul cinayetin aydınlatıldığını duyurdu.

Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesinde 2010 yılında boş arazide bulunan bebek cesediyle ilgili faili meçhul cinayet, polis ekiplerince yeniden ele alınarak aydınlatıldı. 9 Aralık 2010 tarihinde Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesinde boş arazide bulunan bebeğin, yapılan otopsi incelemesinde ağız ve burnunun kapatılması sonucu hayatını kaybettiği değerlendirilmişti.

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Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince dosya yeniden ele alındı.

Yapılan çalışmalar kapsamında, Kahramanmaraş genelindeki hastanelerden elde edilen bilgiler doğrultusunda oluşturulan toplam 8 bin 369 kişilik liste incelendi.

CİNAYETİ İTİRAF ETTİ

Bebeğin bulunduğu bölgede yürütülen saha çalışmaları ve yapılan değerlendirmeler sonucunda; Şüpheli R.Ş., eşi İ.Ş. ve kayınvalidesi D.Ş. yakalandı.

Soruşturma kapsamında alınan ifadede R.Ş., doğan bebeğin kız olması ve kayınvalidesinin baskısı nedeniyle bebeği doğumdan hemen sonra bir bez parçasına sararak evinin yakınındaki boş araziye bıraktığını itiraf etti.

Adli makamlara sevk edilen şüphelilerden R.Ş. tutuklandı. İ.Ş. hakkında ise adli kontrol kararı verildi.

İçişleri Bakanlığı tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada "Polis ekiplerimiz, faili meçhul olayları titizlikle yeniden ele alıyor, yıllar önce işlenen suçları aydınlatmak için çalışmalarını kararlılıkla sürdürüyor. Kahraman polislerimizi, Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğümüzü, Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz" ifadelerine yer verildi.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : SEZER DOĞRU Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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