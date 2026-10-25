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Almanya'nın aradığı Valmir Berısha İzmir'de yakalandı! MİT ve Emniyet'ten ortak operasyon

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Almanya'nın aradığı Valmir Berısha İzmir'de yakalandı! MİT ve Emniyet'ten ortak operasyon
Başlık ResmiAlmanya'nın aradığı Valmir Berısha İzmir'de yakalandı! MİT ve Emniyet'ten ortak operasyon

Almanya tarafından uluslararası seviyede aranan 'Valmir Berısha' isimli şahıs İzmir'de yakayı ele verdi. Uyuşturucu ticareti suçlaması ile hakkında yakalama kararı olan Berısha MİT ve Emniyet'in ortak operasyonu ile gözaltına alındı.

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Sezer Doğru
SEZER DOĞRU

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Almanya tarafından uluslararası seviyede aranan 'Valmir Berisha' isimli şahıs, İzmir'de yakalandı.

Almanya'nın aradığı Valmir Berısha İzmir'de yakalandı! MİT ve Emniyet'ten ortak operasyon
Başlık ResmiAlmanya'nın aradığı Valmir Berısha İzmir'de yakalandı! MİT ve Emniyet'ten ortak operasyon

İçişleri Bakanlığı tarafından açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Almanya adli makamlarınca "Uyuşturucu Madde Ticareti, Tehdit ve Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Bırakma" suçlarından difüzyonla uluslararası seviyede aranan "Valmir Berısha" isimli şahıs, İzmir'de yakalandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Interpol Europol Daire Başkanlığı ve MİT Başkanlığı koordinesinde; İzmir İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar sonucu; Almanya adli makamlarınca "Uyuşturucu Madde Ticareti, Tehdit ve Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Bırakma" suçlarından difüzyon ile uluslararası seviyede aranan "Valmir Berısha" isimli şahıs, İzmir'de yakalandı.

Almanya'nın aradığı Valmir Berısha İzmir'de yakalandı! MİT ve Emniyet'ten ortak operasyon
Başlık ResmiAlmanya'nın aradığı Valmir Berısha İzmir'de yakalandı! MİT ve Emniyet'ten ortak operasyon

Kahraman Polislerimizi, Interpol Daire Başkanlığımızı, MİT Başkanlığımızı, İzmir İl Emniyet Müdürlüğümüzü ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz."

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