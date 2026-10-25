Yasadışı üreme hücresi ticareti yapan çetenin 31 yaşındaki lideri Hacer T. ifadesinde kirli çarkı tek tek anlattı. Kadınları fotoğraflayarak katalog yapan çetenin, kadınları sahte iş ilanlarıyla tuzağına düşürüp donör yaptığı ortaya çıktı. Alıcı taleplerine göre özel fiyat tarifesi uygulayan çetenin en az 2 milyon euroluk haksız kazanç sağladığı da MASAK raporları ile belgelendi. Çete üyesi bir kadının 3 yılda 30 kez yurtdışına uçtuğunu anlatan çete lideri, biyolojik yaş kriterlerine uymak için de kendi yaşını küçülttüğünü itiraf etti.

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İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca Türkiye, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC), Arnavutluk ve Gürcistan bağlantılı yasa dışı üreme hücresi ticaretine ilişkin yürütülen soruşturmada, yeni detaylar ortaya çıktı.

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Sabah gazetesinden Emir Somer’in haberine göre; ifadesinde etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istediğini belirten 31 yaşındaki örgüt lideri olduğu değerlendirilen Hacer T., kirli çarkı anlattı. 53 şüphelinin bulunduğu öne sürülen organizasyonun işleyişine ilişkin ayrıntılar ise ‘Pes’ dedirtti.

3 yılda 30 uçuş, sahte iş ilanı, yüzde 10 ödeme! Üreme örgütünde kirli çark nasıl işledi? Liderleri tek tek anlattı

DOKTORLAR DA İŞİN İÇİNDE

Hacer T. ifadesinde Soner Sezer Sezgi başta olmak üzere birkaç doktor, klinik çalışanı ile hasta muayenesi ve donör işlemleri nedeniyle iletişim kurduğunu belirtti. Donör olarak yönlendirdiği veya kendisine yönlendirilen kişilerle borç, muayene ücreti ve donörlük faaliyetleri kaynaklı para transferleri bulunduğunu ifade etti.

3 yılda 30 uçuş, sahte iş ilanı, yüzde 10 ödeme! Üreme örgütünde kirli çark nasıl işledi? Liderleri tek tek anlattı

ÇETE LİDERİNİ YAŞINI KÜÇÜLTMÜŞ

Klinikten gelen talepler doğrultusunda biyolojik yaş kriterlerine uymak için "Ben yaşımı küçülttüm" diyen çete lideri, donör olan veya olacak kadınların doğum tarihlerini ve profillerini manipüle ettiğini kabul etti.

3 yılda 30 uçuş, sahte iş ilanı, yüzde 10 ödeme! Üreme örgütünde kirli çark nasıl işledi? Liderleri tek tek anlattı

SAHTE İŞ İLANINDAN DONÖR TEKLİFİ

Öte yandan soruşturma dosyasındaki dijital materyal incelemelerde ortaya çıkanlar da kan dondurdu. Sahte iş ilanları ile kadınlara ulaşan çete kadınlara donörlük teklif etti. Fiziksel ve biyolojik özellikleri uyanlar sisteme dahil edilirken, "Ürün Kataloğu" oluşturuldu.

3 yılda 30 uçuş, sahte iş ilanı, yüzde 10 ödeme! Üreme örgütünde kirli çark nasıl işledi? Liderleri tek tek anlattı

ÖZEL FİYAT TARİFELERİ

Gürcistan (Batum) ve Arnavutluk (Tiran) kliniklerinin renkli gözlü ve sarı saçlı olmayan donör kadınların yumurtalarını kabul etmediği, çetenin de alıcıların taleplerine göre özel "Fiyat Tarifeleri" uygulandığı tespit edildi.

3 YILDA 30 KEZ YURTDIŞINA UÇMUŞ

Çetenin elde ettiği 2 milyon euroyu aşkın haksız kazançtaki sömürü oranı MASAK raporlarıyla da belgelenirken, seyahat sıklıkları da dikkat çekti. Şüphelilerden Merve Ş.'nin 2023–2026 yılları arasında 20 günlük regl döngülerine paralel şekilde tam 30 kez yurtdışına uçtuğu belirlendi.

YUMURTASINI VERENE YÜZDE 10 ÖDEME

Yurtdışı kliniğinde bir işlemden 8-10 bin euro gelir elde edilirken, yumurtasını veren kadına yalnızca yüzde 10 ödeme yapıldığı saptandı.

3 yılda 30 uçuş, sahte iş ilanı, yüzde 10 ödeme! Üreme örgütünde kirli çark nasıl işledi? Liderleri tek tek anlattı

YAZIŞMALAR ORTAYA ÇIKMIŞTI

Soruşturma dosyasında daha önce de katalog yazışmaları ortaya çıkmıştı. Örgütün katalog yazışmalarında, donör kadınların fotoğrafları üzerinden seçildiği, saç renkleri ve göz renkleri gibi fiziksel özelliklerinin not edildiği belirlenmişti. Örgüte ilişkin yapılan 2 ayrı ihbardan birinin çete lideri Hacer T.’nin eşi tarafından gerçekleştirildiği, adı açıklanmayan ihbarcının, eşi ile eşinin yasak ilişki yaşadığı eczacı Muammer T.’nin tarafından "üreme hücresi ticareti" yapıldığını bildirdiği öğrenilmişti.

İhbarı değerlendiren ekipler, yaptıkları çalışmanın ardından bir doktorun kadınları yumurtalarının alınması için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne (KKTC) tüp bebek merkezlerine gönderdiğini tespit etmişti.

41 KADIN, 811 YUMURTA SATIŞI

Soruşturma kapsamında 41 kadın tarafından toplam 811 kez yumurta satışı gerçekleştirildiği tespit edilmişti.

| Kaynak: HABER MERKEZİ Editör : ESMA KARAYEL Kaynak: HABER MERKEZİ

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