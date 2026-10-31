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Kızılcık Şerbeti yeni bölüm neden yayınlanmadı, bitti mi?

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Kızılcık Şerbeti yeni bölüm neden yayınlanmadı, bitti mi?
Başlık ResmiKızılcık Şerbeti yeni bölüm neden yayınlanmadı, bitti mi?

Senaryo ve kadro ekibindeki değişiklerle gündeme gelen Kızılcık Şerbeti'nde beklenmedik bir gelişme yaşandı. Dizinin 30 Ekim tarihinde yayınlanması beklenen 145. bölümü yayınlanmadı.Ceren Yalazoğlu Karakoç’un canlandırdığı Nursema’nın ise tam da 145. bölümde geri dönmesi bekleniyordu. Peki, Kızılcık Şerbeti bitti mi, yeni bölüm neden yayınlanmadı?

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Yeni sezona hızlı bir giriş yapan Kızılcık Şerbeti dizisinin 145. bölümü, 30 Ekim 2026 Cuma akşamı yayın akışından çıkarıldı. Son dakika değişikliğiyle dizinin yeni bölümünün 6 Kasım 2026 Cuma günü izleyiciyle buluşması planlandı. Gelecek hafta yayınlanması beklenen 145. bölümde Nursema'nın geri dönüşü duygusal anlara sahne olacak. Dizinin 145.bölümünde; Ömer ve Kıvılcım’a gelen gizemli bir telefon, Nursema’yı ailesine kavuşturuyor. Peki, Kızılcık Şerbeti yeni bölüm neden yayınlanmadı?

Kızılcık Şerbeti yeni bölüm neden yayınlanmadı, bitti mi?
Başlık ResmiKızılcık Şerbeti yeni bölüm neden yayınlanmadı, bitti mi?

KIZILCIK ŞERBETİ NEDEN YAYINLANMADI?

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Kızılcık Şerbeti’nin 30 Ekim 2026 tarihinde yayınlanması beklenen 145. bölümünün, reklam yetersizliği nedeniyle ertelendiği bildirildi. Yayınlanan fragmanlarda Nursema’nın 145. bölümde ailesine kavuşacağı duyurulmuştu. Yeni bölümün ertelenmesiyle birlikte Nursema’nın merakla beklenen dönüşü de gecikmiş oldu.

Editör : ÖZGE YİĞİT | Kaynak: ÖZGE ÜLGER YİĞİT
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