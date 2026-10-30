Turuncu kodlu uyarı sonrası 2 gün sağanak vurdu! Mersin’de araçlar sürüklendi, yollar çöktü

EVLERİ VE İŞ YERLERİNİ SU BASTI

Meteoroloji ve AFAD tarafından turuncu kodlu kuvvetli yağış uyarısı yapılan Mersin'de, dün sabah saatlerinde başlayan ve gece boyunca etkisini sürdüren sağanak yağış, birçok noktada sel ve su baskınlarına neden oldu. Özellikle merkez ilçelerde cadde ve sokaklar sular altında kalırken, çok sayıda ev ve iş yerini su bastı.