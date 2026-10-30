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Turuncu kodlu uyarı sonrası 2 gün sağanak vurdu! Mersin’de araçlar sürüklendi, yollar çöktü

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Turuncu kodlu uyarı sonrası 2 gün sağanak vurdu! Mersin’de araçlar sürüklendi, yollar çöktü

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün "turuncu" kodlu uyarı verdiği Mersin’de iki gün boyunca etkili olan sağanak sonrasında bazı cadde, sokaklar ve evlerde su birikintileri oluştu, araçlar sürüklendi, yollar çöktü, bazı vatandaşlar mahsur kaldı. Selin bıraktığı izler gün ağarınca ortaya çıktı.

Turuncu kodlu uyarı sonrası 2 gün sağanak vurdu! Mersin’de araçlar sürüklendi, yollar çöktü

EVLERİ VE İŞ YERLERİNİ SU BASTI

Meteoroloji ve AFAD tarafından turuncu kodlu kuvvetli yağış uyarısı yapılan Mersin'de, dün sabah saatlerinde başlayan ve gece boyunca etkisini sürdüren sağanak yağış, birçok noktada sel ve su baskınlarına neden oldu. Özellikle merkez ilçelerde cadde ve sokaklar sular altında kalırken, çok sayıda ev ve iş yerini su bastı. 

Turuncu kodlu uyarı sonrası 2 gün sağanak vurdu! Mersin’de araçlar sürüklendi, yollar çöktü

YOLLAR ÇÖKTÜ

Yağış sırasında bazı bölgelerde kanalizasyon hatlarının taşması sonucu yollarda hasar oluşurken, bazı noktalarda çökmeler meydana geldi. Sel sularına kapılan bazı araçlar sürüklenirken, bazıları ise suyla dolan yollarda mahsur kaldı. Gece yaşanan selin ardından sabah saatlerinde ortaya çıkan görüntüler, yağışın kentte bıraktığı hasarı gözler önüne serdi.

Turuncu kodlu uyarı sonrası 2 gün sağanak vurdu! Mersin’de araçlar sürüklendi, yollar çöktü

 ARAÇLAR SÜRÜKLENDİ

Gece boyunca etkili olan yağış sırasında sel sularına kapılan bazı araçlar, sürüklendikleri cadde ve sokaklarda kaldı. Araçlardan birinin yolun ortasında kaldığı görüldü. Sel nedeniyle bazı yollarda çökmeler meydana gelirken, taşan suların yol açtığı hasar sabah saatlerinde daha belirgin hale geldi.

Turuncu kodlu uyarı sonrası 2 gün sağanak vurdu! Mersin’de araçlar sürüklendi, yollar çöktü

ESNAFIN TEMİZLİK MESAİSİ BAŞLADI

Sel sularının çekilmesinin ardından ev ve iş yerlerinde su baskınının izleri ortaya çıktı. İş yerlerini su basan esnaf, sabah saatlerinde temizlik çalışmalarına başladı. Gece boyunca su altında kalan cadde ve sokaklarda ise selin sürüklediği çamur ve birikintiler kaldı

Turuncu kodlu uyarı sonrası 2 gün sağanak vurdu! Mersin’de araçlar sürüklendi, yollar çöktü

YARISINA KADAR SUYLA DOLDU

Sağanak yağışın en fazla etkilediği noktalardan biri de Hal Katlı Kavşağı oldu. Gece saatlerinde kavşağın alt geçidinde biriken yağmur suları, geçidin yaklaşık yarısına kadar yükseldi.

Bölgede incelemeler yapan Mersin Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Gülşah Yıldırım Genç, yaşanan olumsuzlukların en kısa sürede giderilmesi için ekiplerin çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti. 

Editör : ESMA KARAYEL | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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