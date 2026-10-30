Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Magazin

1,5 aydır tedavi altındaydı! Sanatçı Musa Eroğlu’ndan haber var

Whatsapp İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
1,5 aydır tedavi altındaydı! Sanatçı Musa Eroğlu’ndan haber var
Başlık Resmi1,5 aydır tedavi altındaydı! Sanatçı Musa Eroğlu’ndan haber var

Türk halk müziğinin usta sanatçısı Musa Eroğlu’ndan sevenlerini sevindiren haber geldi. Karaciğerinde tespit edilen kist nedeniyle yaklaşık 1,5 aydır tedavi altında olan sanatçı, son kontrollerinin ardından sağlık durumuna ilişkin açıklamada bulundu. Tedavisinin olumlu ilerlediğini belirten Eroğlu, kısa süre içinde yeniden sahnelere döneceğini duyurdu.

Kaydet
|
Melin Öztürk
MELİN ÖZTÜRK

Uzun yıllardır Türk halk müziğine katkıları ve bağlama performansıyla tanınan Musa Eroğlu, karaciğerindeki kist nedeniyle bir süredir tedavi görüyordu.

Yaklaşık 1,5 aydır devam eden tedavi sürecinin Başkent Üniversitesi Ankara Hastanesi'nde sürdürüldüğü öğrenildi.

Sanatçının rahatsızlığına ilişkin kistin türü, uygulanan tedavi yöntemi ve sürecin başlangıç tarihine dair ise ayrıntılı bilgi paylaşılmadı.

1,5 aydır tedavi altındaydı! Sanatçı Musa Eroğlu’ndan haber var
Başlık Resmi1,5 aydır tedavi altındaydı! Sanatçı Musa Eroğlu’ndan haber var

YENİDEN SAHNEYE ÇIKACAK

Kontrollerinin tamamlanmasının ardından sağlık durumuyla ilgili bilgi veren Eroğlu, tedavisinde olumlu gelişmeler yaşandığını açıkladı. Sanatçı, açıklamasında doktorlarına, hemşirelere ve hastane çalışanlarına, özellikle Mehmet Haberal'a teşekkürlerini iletti.

Tedavi sürecinde kendisine destek olan dostlarını ve sevenlerini de unutmayan Eroğlu, sahne çalışmalarına çok yakında yeniden başlayacağının müjdesini verdi.

Whatsapp İkon Facebook İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Magazin
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

SONRAKİ HABER

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.