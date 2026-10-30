Türk halk müziğinin usta sanatçısı Musa Eroğlu’ndan sevenlerini sevindiren haber geldi. Karaciğerinde tespit edilen kist nedeniyle yaklaşık 1,5 aydır tedavi altında olan sanatçı, son kontrollerinin ardından sağlık durumuna ilişkin açıklamada bulundu. Tedavisinin olumlu ilerlediğini belirten Eroğlu, kısa süre içinde yeniden sahnelere döneceğini duyurdu.

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Uzun yıllardır Türk halk müziğine katkıları ve bağlama performansıyla tanınan Musa Eroğlu, karaciğerindeki kist nedeniyle bir süredir tedavi görüyordu.

Yaklaşık 1,5 aydır devam eden tedavi sürecinin Başkent Üniversitesi Ankara Hastanesi'nde sürdürüldüğü öğrenildi.

Sanatçının rahatsızlığına ilişkin kistin türü, uygulanan tedavi yöntemi ve sürecin başlangıç tarihine dair ise ayrıntılı bilgi paylaşılmadı.

1,5 aydır tedavi altındaydı! Sanatçı Musa Eroğlu’ndan haber var

YENİDEN SAHNEYE ÇIKACAK

Kontrollerinin tamamlanmasının ardından sağlık durumuyla ilgili bilgi veren Eroğlu, tedavisinde olumlu gelişmeler yaşandığını açıkladı. Sanatçı, açıklamasında doktorlarına, hemşirelere ve hastane çalışanlarına, özellikle Mehmet Haberal'a teşekkürlerini iletti.

Tedavi sürecinde kendisine destek olan dostlarını ve sevenlerini de unutmayan Eroğlu, sahne çalışmalarına çok yakında yeniden başlayacağının müjdesini verdi.

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