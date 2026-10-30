Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye Yol-İş Sendikası’nın 13. Olağan Genel Kurulu’na katıldı. Bakan Uraloğlu, “Yılın başında 30 bin kilometre bölünmüş yol eşiğini aşarak bölünmüş yol ağımızı 30 bin 278 kilometreye çıkardık” dedi.

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye Yol-İş Sendikası’nın 13. Olağan Genel Kurulu’na katıldı. Burada konuşan Bakan Uraloğlu, küreselleşme ve dünya çapında artan rekabetin, sendikaları hem kendi durumlarını gözden geçirmeye hem de gelecek için stratejiler belirlemeye ittiğini kaydetti.

Uraloğlu, “Klasik ücret sendikacılığına dayalı sendikacılık anlayışı, yerini sosyal taleplerin yoğun olduğu hizmet sendikacılığına bırakmaktadır. İşte bu noktada Yol-İş Sendikası bu dönüşümü gerçekleştirerek büyük başarı yakalamış güçlü bir sendikadır.” dedi.

Bakan Uraloğlu açıkladı: Otoyol ağı 3 bin 848 kilometreye ulaştı

"GÜÇLÜ BİR İŞÇİ CAMİASINA ULAŞTIK"

Yol-İş’in köklü geçmişi hakkında konuşan Bakan Uraloğlu sözlerine şu şekilde devam etti:

Karayolları Genel Müdürlüğü’nün kurulmasıyla birlikte 1952 yılında Diyarbakır’da atılan ilk adımları, ardından 1952-1962 yılları arasında çeşitli illerde kurulan sendikaları, son olarak ise 9 Eylül 1963’te Türkiye Yol-İş Federasyonu’nun kuruluşunu görüyoruz. O günden bu yana Yol-İş, yol ve inşaat işçilerinin hak mücadelesinde ve sosyal diyalogda önemli bir mihenk taşı olmuştur. Nereden nereye geldiğimize baktığımızda, o ilk yıllardaki sınırlı imkânlarla yürütülen mücadeleden bugün ülkemizin dört bir yanında modern altyapıyı inşa eden güçlü bir sendikaya ve güçlü bir işçi camiasına ulaştığımızı görüyoruz.

"İŞÇİLERİN HAKKINI HER DAİM GÖZETTİK"

Sendikaları demokrasilerin vazgeçilmez kurumları olarak gördüklerini söyleyen Bakan Uraloğlu, “Yol-İş’in bu köklü geleneği ve sorumluluk bilinci, çalışma hayatımızın gelişimine önemli katkılar sağlamıştır. Alın terinin karşılığı sadece teşekkür olmamalıdır elbette. Bizler, ‘işçinin ücretini teri kurumadan verin’ hadisiyle çalışana haklarının verilmesinin ne kadar önemli olduğunu bildiren bir Peygamberin ümmetiyiz. Bu anlayışla, sosyal diyalog yoluyla işçi ve işveren arasındaki hak ve hukuku her daim gözetme gayretinde olduk.” diye konuştu.

Bakan Uraloğlu açıkladı: Otoyol ağı 3 bin 848 kilometreye ulaştı

“DİYALOG ORTAMINI GÜÇLENDİRMEYE DEVAM EDECEĞİZ”

Çalışanın, hizmet edenin yerinin kendileri için çok ayrı olduğunu söyleyen Bakan Uraloğlu, “Çalışan kesim, üretimi etkileyen, kaliteyi artıran en önemli kesimdir. Bu kapsamda geçtiğimiz günlerde, Yol-İş Başkanımız Sayın Ramazan Ağar’ı Bakanlığımızda ağırlamıştık. Çalışma hayatına ilişkin konuları, karşılaşılan sorunları ve çözüm önerilerini ele aldık. Ulaştırma ve Altyapı hizmetlerimizin sahadaki en önemli paydaşlarından olan işçi kardeşlerimizle iş birliği ve koordinasyon içinde çalışmayı sürdüreceğimizi bir kez daha teyit ettik. Kimsenin şüphesi olmasın ki bu diyalog ortamını güçlendirmeye devam edeceğiz.” açıklamasında bulundu.

Bakan Uraloğlu açıkladı: Otoyol ağı 3 bin 848 kilometreye ulaştı

“BÖLÜNMÜŞ YOL AĞIMIZI 30 BİN 278 KİLOMETREYE ÇIKARDIK”

Bir ülkenin geleceğini şekillendiren en temel medeniyet araçlarından birinin yol olduğunu kaydeden Uraloğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, “Yol Medeniyettir” vizyonuyla , denizleri, dağları, ovaları aşarak vatana ve millete kar kış demeden hizmet sunmayı görev edindiklerini söyledi. Uraloğlu, şunları söyledi:

“Ülkemizin dört bir yanını yollarla, köprülerle, viyadüklerle, tünellerle donatarak Türkiye’nin her bölgesini erişilir kıldık. Bu yılın başında 30 bin kilometre bölünmüş yol eşiğini aşarak bölünmüş yol ağımızı 30 bin 278 kilometreye çıkardık. Sadece 6 ilimiz bölünmüş yollarla bağlı iken, bugün tam 77 ilimizi birbirine bağladık. Üretim merkezleri ile limanlar arasında kesintisiz, hızlı ve konforlu bağlantı sağlayan; Kuzey Marmara, Ankara-Niğde ve Aydın-Denizli Otoyolları ile 19 Ekim’de hizmete açtığımız Çeşmeli-Kızkalesi Otoyolumuz gibi projelerimizle otoyol uzunluğumuzu 3 bin 848 kilometreye yükselttik. Ankara-Kırıkkale-Delice ve Antalya-Alanya otoyollarımızın yapımına da devam ediyoruz.”

Köprü ve viyadük uzunluğunu 311 kilometreden 837 kilometreye, tünel uzunluğunu ise 50 kilometreden 898 kilometreye çıkardıklarını belirten Uraloğlu, “Osmangazi Köprüsü, Kömürhan, Tohma, Beğendik-Botan köprüleri, Eğiste Hadimi ve Bitlis Çayı Viyadüğü, Nissibi gibi teknoloji ve mühendislik harikası köprülerle yolculukları çok daha güvenli ve konforlu bir hale getirdik. Türkiye yüzyılı vizyonuna yakışan projeler ile hedeflerimize büyük oranda ulaştık çok şükür. Artık insanımız sevdiklerine daha kısa sürede ulaşırken; üretimden ticarete, turizmden lojistiğe kadar tüm sektörler daha hızlı, daha düşük maliyetle ve daha rekabetçi bir şekilde faaliyet gösteriyor. Bu yatırımlarımızla sanayi üretiminin hızlanmasını, tarım ürünlerinin pazarlara daha hızlı ulaşmasını ve turizm faaliyetlerinin artmasını sağlıyoruz.” ifadelerini kullandı.

Bakan Uraloğlu açıkladı: Otoyol ağı 3 bin 848 kilometreye ulaştı

“BU BAŞARILAR, SİZLERİN ÖZVERİLİ ÇALIŞMASIYLA MÜMKÜN OLDU”

Bakan Uraloğlu, “zahmetsiz rahmet olmaz” sözlerini hatırlatarak “Bu başarılar, sizlerin özverili çalışmasıyla mümkün oldu. İşçi kardeşlerimizi ve sizleri yorduk. Bir köprümüzden, bir tünelimizden ya da sizi sevdiklerinize götüren bir yolumuzdan geçerken buralarda alın teri dökmenin gururunu taşımayı sonuna kadar hak ediyorsunuz. Sizlerle birlikte her daim yol güvenliğinin geleceği, iklim değişikliği, sürdürülebilir ulaşım ve yeni hareketlilik trendlerini yakından takip ederek uygulanabilir ölçüde hayata geçirmek için çalışmaya devam edeceğiz.” şeklinde konuştu.

Bakan Uraloğlu açıkladı: Otoyol ağı 3 bin 848 kilometreye ulaştı

Söz konusu vizyonu daha da güçlendirmek için Orta Koridor ve Kalkınma Yolu gibi uluslararası stratejik projeleri kararlılıkla ilerlettiklerini de anlatan Uraloğlu, “Karayolları ile farklı ulaşım modlarını entegre ederek, üretim, pazar ve tüketim noktaları arasındaki erişimi hızlandıracak, lojistik imkanlarımızı çeşitlendirerek ülkemizi küresel ölçekte daha etkin ve rekabetçi bir konuma taşıyacağız.” dedi.

| Kaynak: HABER MERKEZİ Editör : ESMA KARAYEL Kaynak: HABER MERKEZİ

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