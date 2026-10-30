ABD Başkanı Donald Trump, Kansas ziyaretini iptal etmesinin nedenini soran Reuters muhabirine sert çıkıştı. Sağlık durumuyla ilgili soruya öfkelenen Trump, muhabire “Hastasın” ve “Berbat görünüyorsun” sözleriyle karşılık verdi. Reuters’ı da hedef alan Trump, seyahatini iptal etme gerekçesinin sağlık sorunu olmadığını savundu.

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ABD Başkanı Donald Trump, Güney Carolina’da düzenlenen mitingin ardından Joint Base Andrews’a dönüşünde gazetecilerin sorularını cevapladı. Cumartesi günü Kansas’ta Cumhuriyetçi Senatör Roger Marshall için düzenlenmesi planlanan mitingi iptal etmesiyle ilgili bir soru ise Trump ile Reuters muhabiri arasında gerginliğe neden oldu.

Reuters muhabiri Jacob Bogage, Trump’a Kansas ziyaretini iptal etmesinin seyahat etmekten yorulmasıyla ilgili olup olmadığını sordu. Muhabirin, “Kansas’a gitmemenizin, seyahatten bıkmış olmanızla hiçbir ilgisi yok mu?” şeklindeki sorusu üzerine Trump sert bir cevap verdi.

Trump sağlık durumunu soran muhabire hakaret yağdırdı: Hastasın

MUHABİRE "SEN HASTASIN" ÇIKIŞI

Trump, muhabire “O soruyu sorduğun için hastasın, sen hastasın” diyerek tepki gösterdi. Muhabirin Reuters için çalıştığını öğrenince bu kez haber ajansını hedef alan Trump, “Reuters berbat zaten” ifadesini kullandı.

Trump sağlık durumunu soran muhabire hakaret yağdırdı: Hastasın

“KENDİNİ FORMA SOK, BEN MÜKEMMEL HİSSEDİYORUM”

Sözlerini sürdüren Trump, son iki haftadır kendisini takip eden muhabire yönelik, “İki haftadır beni takip ediyorsun, ben mükemmel hissediyorum. Kendini forma sok, berbat görünüyorsun” dedi.

Trump, Kansas ziyaretini sağlık sorunları nedeniyle iptal etmediğini belirterek, Senatör Roger Marshall’ın seçim çalışmalarının iyi gittiğini düşündüğü için mitinge katılmama kararı aldığını söyledi.

Kansas’taki mitingin yerine tele-miting düzenleyeceğini söyleyen Trump, ertesi gün Florida’da bir etkinliğe katılacağını da belirtti.

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