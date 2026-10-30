İsrail'de seçimlerde oy sayımının tamamlanmasının ardından hiçbir siyasi blok hükümet kurmak için gereken 61 sandalyeye ulaşamadı. Başbakan Netanyahu'nun liderliğindeki blok 53, muhalefet ise 48 sandalye kazanırken, Filistinli İsrail vatandaşlarını temsil eden Arap partileri 19 milletvekili çıkardı. Muhalefet cephesinde hükümet kurma görüşmeleri hız kazanırken, Gadi Eisenkot'tan değişim çağrısı geldi. Öte yandan Netanyahu'nun partisi Likud ve bazı aşırı sağcı gruplar, Arap partilerinin başarısının Katar tarafından finanse edildiğini ve seçimlere dış müdahalede bulunulduğunu iddia etti.

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İsrail'de gerçekleştirilen seçimlerin ardından belirsizlik sürüyor. Oyların tamamının sayılmasıyla açıklanan sonuçlara göre ne Başbakan Netanyahu'nun liderliğindeki iktidar bloğu ne de muhalefet parlamentoda hükümet kurmak için gerekli çoğunluğu elde edebildi.

19 SANDALYE İLE KİLİT KONUMDA

120 sandalyeli Mecliste Netanyahu'nun bloğu 53, muhalefet ise 48 sandalye kazandı. Filistinli İsrail vatandaşlarını temsil eden Arap partileri ise toplam 19 sandalyeyle parlamentoda önemli bir güç kazandı.

İsrail’de seçim sonrası hükümet krizi! Arap bloku kilit konumda, Netanyahu’dan Katar’a suçlama

MUHALEFET CEPHESİNDE GÖRÜŞMELER BAŞLADI

Sonuçların netleşmesinin ardından muhalefet cephesinde yeni hükümeti kurmak için görüşmeler başladı. İsrail'in Ynet haber sitesine göre, Yaşar Partisi lideri Gadi Eisenkot, eski Başbakan Naftali Bennett ile bir araya gelerek mümkün olan en kısa sürede yeni hükümetin kurulması için seçenekleri değerlendirdi.

Eisenkot, Filistinli İsrail vatandaşlarının temsil edildiği partilerle iş birliğine sıcak bakan Demokratlar Partisi lideri Yair Golan ile de görüştü. Golan ise Birleşik Arap Listesi (Ra'am) lideri Mansur Abbas ile bir araya geldi. Sekiz milletvekili çıkarması beklenen Ra'am'ın desteği, muhalefetin hükümet kurma hesaplarında belirleyici olabilir.

İsrail’de seçim sonrası hükümet krizi! Arap bloku kilit konumda, Netanyahu’dan Katar’a suçlama

"HAREKETE GEÇME ZAMANI"

Abbas ile görüşmesinin ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Golan, "Bu, harekete geçme zamanı. Değişim ve İsrail'in kurtuluşu için bu fırsatı kaçırmamak bizim sorumluluğumuzdur" ifadelerini kullandı.

İsrail’de seçim sonrası hükümet krizi! Arap bloku kilit konumda, Netanyahu’dan Katar’a suçlama

NETANYAHU'DAN SEÇİM SONUÇLARINA İTİRAZ

Öte yandan Netanyahu'nun partisi Likud başta olmak üzere bazı aşırı sağcı gruplar, Arap partilerinin seçimlerde elde ettiği başarıyı hedef aldı. Arap seçmenlerin katılımının Katar tarafından finanse edildiği ve seçimlere dışarıdan müdahale edildiği öne sürüldü. Katar yönetimi ise iddiaları kesin bir dille reddetti.

İsrail Merkez Seçim Komitesi Başkanı ve Yüksek Mahkeme Yargıcı Noam Sohlberg, dış müdahale iddialarına ilişkin ciddi şüphelerin kendisine iletildiğini belirterek iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet'ten konuyu araştırmasını istedi. Ancak Sohlberg, söz konusu iddiaları doğrulayacak bir bulguya sahip olmadığını da ifade etti.

İsrail’de seçim sonrası hükümet krizi! Arap bloku kilit konumda, Netanyahu’dan Katar’a suçlama

İsrail Merkez Seçim Komitesi Başkan Vekili Dean Livne de Kanal 12 televizyonuna yaptığı açıklamada, dış müdahale iddialarının seçim sonuçlarını değiştirecek nitelikte olmadığını söyledi. Livne, ancak doğrudan kanıt bulunması halinde bazı oyların geçersiz sayılabileceğini belirtti.

Eisenkot ise Netanyahu'yu seçim sonuçlarını tartışmalı hale getirmeye çalışmakla suçladı. Sosyal medya hesabından yayımladığı videoda Netanyahu'nun devlet kurumlarını kişisel çıkarları doğrultusunda kullandığını savunan Eisenkot, hiçbir propagandanın seçmenlerin değişim yönündeki kararını değiştiremeyeceğini dile getirdi.

İsrail’de seçim sonrası hükümet krizi! Arap bloku kilit konumda, Netanyahu’dan Katar’a suçlama

4 KASIM’DA AÇIKLANMASI BEKLENİYOR

İsrail'de resmi seçim sonuçlarının 4 Kasım'da açıklanmasının ardından Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'un Meclisteki parti liderleriyle görüşmelere başlaması ve hükümeti kurma görevini bir milletvekiline vermesi bekleniyor. Yeni yasama döneminin başlangıcında Meclisteki milletvekillerinin yemin töreninin ise 10 Kasım'da yapılması öngörülüyor.

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