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Hull City-Ipswich Town maçı hangi kanalda saat kaçta? (İngiltere Premier Lig)

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Hull City-Ipswich Town maçı hangi kanalda saat kaçta? (İngiltere Premier Lig)
Başlık ResmiHull City-Ipswich Town maçı hangi kanalda saat kaçta? (İngiltere Premier Lig)

Hull City-Ipswich Town maçı, İngiltere Premier Lig'in 9. haftasında iki takımın puan mücadelesine sahne olacak. Lig tablosunda aynı puana sahip olan Hull City ve Ipswich Town, haftayı galibiyetle tamamlamak için karşı karşıya geliyor. Futbolseverler, karşılaşmanın yayınlanacağı kanalı, başlama saatini ve canlı izleme seçeneklerini araştırıyor.

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İrem Özcan
İREM ÖZCAN

Hull City, 31 Ekim 2026 Cumartesi günü Ipswich Town'u sahasında ağırlıyor. Premier Lig'de sekiz hafta sonunda 10'ar puan toplayan iki ekip, puan tablosundaki konumlarını iyileştirmek için mücadele edecek. İngiltere'de oynanacak karşılaşmanın Türkiye'deki canlı yayın programı da belli oldu.

HULL CİTY-IPSWİCH TOWN MAÇI HANGİ KANALDA?

Hull City-Ipswich Town maçı, 31 Ekim Cumartesi günü saat 18.00'de beIN SPORTS 4 kanalından canlı yayınlanacak. İngiltere Premier Lig'in 9. haftasında oynanacak karşılaşmaya Hull kentindeki MKM Stadyumu ev sahipliği yapacak.

Hull City-Ipswich Town maçı hangi kanalda saat kaçta? (İngiltere Premier Lig)
Başlık ResmiHull City-Ipswich Town maçı hangi kanalda saat kaçta? (İngiltere Premier Lig)

HULL CİTY-IPSWİCH TOWN MAÇI NEREDEN İZLENİR?

Hull City ile Ipswich Town arasındaki mücadele, Türkiye'de beIN SPORTS 4 üzerinden canlı izlenebilecek. Karşılaşmayı televizyondan takip etmek isteyen futbolseverlerin, kanalı içeren bir yayın paketine sahip olması gerekiyor.

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