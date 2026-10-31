Fenerbahçe-Göztepe maçında kimler eksik, oynamıyor? Fenerbahçe Göztepe muhtemel 11'ler

Fenerbahçe-Göztepe maçı öncesinde sarı lacivertli takımın sakat ve cezalı futbolcuları ile sahaya çıkması beklenen ilk 11'i netleşmeye başladı. Galatasaray derbisinin ardından teknik direktör değişikliğine giden Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında taraftarı önünde galibiyet arayacak. Dirk Kuyt yönetimindeki ilk karşılaşmasına hazırlanan sarı lacivertlilerde kadro tercihleri ve Göztepe'nin eksik oyuncuları da merak ediliyor.

Kaydet a- | +A

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında 31 Ekim Cumartesi günü Göztepe'yi konuk ediyor. Galatasaray derbisinde alınan mağlubiyetin ardından İsmail Kartal ile yollarını ayıran sarı lacivertli ekip, yeni teknik sorumlu Dirk Kuyt yönetiminde sahaya çıkacak. Saat 19.00'da Chobani Stadı'nda başlayacak mücadele öncesinde iki takımın kadro durumu ve muhtemel 11'leri şekillenirken sakatlıklar ile disiplin cezaları teknik heyetin planlamasında belirleyici oluyor.

FENERBAHÇE-GÖZTEPE MAÇINDA KİMLER EKSİK, OYNAMIYOR?

Fenerbahçe'de Göztepe karşılaşmasında üç futbolcu forma giyemeyecek. Marco Asensio ve Nathan Ake sakatlıkları nedeniyle kadroda yer alamayacak. Galatasaray derbisinin ardından yaşanan kavga nedeniyle PFDK tarafından 3 maç men cezasına çarptırılan Archie Brown da karşılaşmada görev yapamayacak.

Göztepe'de ise Furkan Bayır ve Ogün Bayrak sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek. İzmir temsilcisinde bu iki oyuncu dışında açıklanan başka bir eksik bulunmuyor. Chobani Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak müsabakayı hakem Oğuzhan Çakır yönetecek. Çakır'ın yardımcılıklarını ise Kerem Ersoy ve Mehmet Kısal yapacak.

Fenerbahçe-Göztepe maçında kimler eksik, oynamıyor? Fenerbahçe Göztepe muhtemel 11ler

FENERBAHÇE-GÖZTEPE MUHTEMEL 11'LER

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Opong, Levent, Kante, Guendouzi, Greenwood, İrfan, Oğuz, Vedat.

Göztepe: Arda, Taha, Sonko, Bokele, Arda Okan, Anjorin, Antunes, Miroshi, Akonnor, Henrique, Juan.

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala