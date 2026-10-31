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KYK burs/kredi başvuru sonuçlarında son durum! Burs sonuçları ne zaman açıklanacak?

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KYK burs/kredi başvuru sonuçlarında son durum! Burs sonuçları ne zaman açıklanacak?
Başlık ResmiKYK burs/kredi başvuru sonuçlarında son durum! Burs sonuçları ne zaman açıklanacak?

KYK (Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü) bursu ve öğrenim kredisi başvuru sonuçları için geri sayım devam ediyor. Burs ve öğrenim kredisi başvuruları ortak bir ekran üzerinden alındı. Burs ve kredi sonuçları da aynı gün açıklanacak ve aynı ekran üzerinden sorgulanabilecek. Peki, burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte KYK burs/kredi başvuru sonuçlarında son durum!

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Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü (KYK), 2026-2027 eğitim öğretim dönemi burs ve öğrenim kredisi başvuru süreci tamamlandı. 12-16 Ekim 2026 tarihleri arasında alınan başvurular ardından gözler değerlendirme aşamasına çevrildi. KYK burs başvuru sonuçları için net tarih vermedi ancak geçtiğimiz yılın sonuç tarihi bir ipucu veriyor. Peki sonuç tarihi belli oldu mu? KYK burs/kredi sonuçları ne zaman açıklanır?

KYK burs/kredi başvuru sonuçlarında son durum! Burs sonuçları ne zaman açıklanacak?
Başlık ResmiKYK burs/kredi başvuru sonuçlarında son durum! Burs sonuçları ne zaman açıklanacak?

KYK BURS BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Geçtiğimiz yıl burs başvuru sonuçları 5 Kasım 2025 tarihinde açıklanmıştı, benzer takvimin işlemesi halinde KYK burs başvurularının kasım ayının ilk haftasında ilan edilmesi bekleniyor.

KYK burs/kredi başvuru sonuçlarında son durum! Burs sonuçları ne zaman açıklanacak?
Başlık ResmiKYK burs/kredi başvuru sonuçlarında son durum! Burs sonuçları ne zaman açıklanacak?

KYK BURS/KREDİSİNİ KAZANAN ÖĞRENCİLER NE YAPACAK?

Değerlendirme sonucunda burs veya kredi tahsisi yapılan öğrencilerin yapacakları iş ve işlemler sonuç açıklama sayfasında ayrıntılı olarak bildirilecek. Burs veya kredi almaya hak kazanan öğrencilerin belirtilen tarihler arasında e-Devlet üzerinden burs/kredi onay işlemi ekranında yer alan “taahhütname onayı” işlemini yapmaları gerekiyor. Taahhütname onayı yapmayan öğrenciye ödeme yapılmayacak.

ÖDEMELER NE ZAMAN YAPILACAK?

İlk defa burs/kredi alacak öğrencilere, müracaat ettikleri öğretim yılı başı olan ekim ayının da ödemesini kapsamak üzere normal öğrenim süresince burs/kredi ödenmektedir. Burs/krediler, öğrencilerin T.C. kimlik numarasının son rakamına göre her ayın 6 ve 10'uncu günleri arasında ödenmektedir.

Editör : ÖZGE YİĞİT | Kaynak: ÖZGE ÜLGER YİĞİT
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