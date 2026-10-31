Bursaspor maçı hangi kanalda, nereden izlenir? Bandırmaspor'u ağırlıyor

Bursaspor maçı şifresiz yayın bilgileri netleşti. Trendyol 1. Lig'in 13. haftasında Bandırmaspor ile sahasında karşı karşıya geliyor. Son üç lig maçından galibiyetle ayrılan yeşil beyazlı ekip, taraftarı önünde kazanarak liderliğini sürdürmeyi hedefliyor. Balıkesir temsilcisi ise deplasmanda galibiyet hasretine son vermek için mücadele edecek. Bursaspor maçının canlı nereden izleneceği belli oldu. İşte, Bursaspor-Bandırmaspor maçı yayın bilgileri...

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Bursaspor ile Bandırmaspor, 31 Ekim 2026 Cumartesi günü Trendyol 1. Lig'in 13. hafta mücadelesinde karşılaşıyor. Muğlaspor, Pendikspor ve Ankara Keçiörengücü karşılaşmalarını kazanarak üç maçlık galibiyet serisi yakalayan Bursaspor, haftaya 28 puanla lider girdi. Son üç maçında galibiyet alamayan Bandırmaspor ise Bursa deplasmanından puan çıkarmayı hedefliyor.

BURSASPOR-BANDIRMASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Bursaspor ile Bandırmaspor arasındaki Trendyol 1. Lig 13. hafta karşılaşması, 31 Ekim 2026 Cumartesi günü saat 16.00'da TRT Spor ve beIN Sports Haber kanallarından canlı yayınlanacak. Bursa'daki Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu'nda oynanacak müsabakada ev sahibi ekip, taraftarının desteğiyle galibiyet serisini dört maça çıkarmaya çalışacak.

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BURSASPOR MAÇI ŞİFRESİZ CANLI NEREDEN İZLENİR?

Bursaspor-Bandırmaspor maçı, TRT Spor üzerinden şifresiz ve canlı olarak izlenebilecek. Karşılaşmayı televizyon ekranlarından takip etmek isteyen futbolseverler TRT Spor kanalını açarak saat 16.00'dan itibaren mücadeleyi izleyebilecek.

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