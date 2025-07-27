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Haberler > Ekonomi > 800 tonluk hasat bekleniyor! Kuraklığın vurduğu 2025 yılında yüksek üretim beklentisi

800 tonluk hasat bekleniyor! Kuraklığın vurduğu 2025 yılında yüksek üretim beklentisi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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800 tonluk hasat bekleniyor! Kuraklığın vurduğu 2025 yılında yüksek üretim beklentisi
Bal Üretimi, Kars, Kuraklık, Rekolte, Haber
Ekonomi Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Kars'ta, bal üretimi açısından 2025 yılına umutla bakılıyor. Bu yıl içerisinde, üretilen toplam ürünün 800 tonu geçmesi bekleniyor. Vali Ziya Polat, konuyla ilgili, "Arıcılarımız tüm hazırlıklarını titizlikle sürdürüyor" dedi.

Ordu ve Erzurum'un ardından bal üretimiyle dikkat çeken Kars'ta, 2025 yılına umutla bakılıyor.

591 işletmede, 118 bin 934 arılı kovan bulunan Kars’ta Vali Ziya Polat, beraberindeki Tarım ve Orman Müdürü Enver Aydın ile arıcılarla bir araya geldi.

800 tonluk hasat bekleniyor! Kuraklığın vurduğu 2025 yılında yüksek üretim beklentisi - 1. Resim

HAZIRLIKLAR TİTİZLİKLE SÜRÜYOR

Bir süre arıcılarla sohbet eden Polat, daha sonra kovanlar, arı ve peteklerdeki bal hakkında arıcılardan bilgi aldı.

Vali Ziya Polat, "Arıcılarımız tüm hazırlıklarını titizlikle sürdürüyor. Kovan bakımları ve arı sağlığı kontrolleri düzenli olarak yapılıyor. Bu yıl altyapı çalışmalarımız ve eğitim faaliyetlerimizle de arıcılarımıza destek olduk. Hedefimiz sadece rekolteyi artırmak değil, aynı zamanda Kars balının markalaşma sürecine de katkı sağlamaktır" dedi.

800 tonluk hasat bekleniyor! Kuraklığın vurduğu 2025 yılında yüksek üretim beklentisi - 2. Resim

Öte yandan Kars, zengin bitki örtüsü ve yüksek rakımlı yaylalarıyla Türkiye'nin önemli bal üretim merkezlerinden biri konumunda.

800 tonluk hasat bekleniyor! Kuraklığın vurduğu 2025 yılında yüksek üretim beklentisi - 3. Resim

2025 YILINDA YÜKSEK BEKLENTİ

Özellikle Kafkas arı ırkının anavatanı olması, bölgedeki balın kalitesini ve verimini artırıyor. Geçtiğimiz yıllarda yaşanan kuraklık gibi olumsuzlukların 2025 yılında beklenmemesi ve çiçeklenme dönemlerinin verimli geçeceği öngörüsü, arıcıları umutlandırıyor.

800 tonluk hasat bekleniyor! Kuraklığın vurduğu 2025 yılında yüksek üretim beklentisi - 4. Resim

800 TONLUK REKOLTE

Kars’ta 2025 yılı hasat döneminde bin 800 tonluk beklenen rekoltenin gerçekleşmesi halinde, hem arıcıların gelirlerinde önemli bir artış yaşanması hem de Kars ekonomisine ciddi bir katkı sağlanması bekleniyor. Bölgedeki bal üreticileri, kaliteli ve doğal Kars balını ülke geneline ve yurt dışına ulaştırmak için çalışmalarına devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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