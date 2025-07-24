Erzurum'da feci kaza! Otomobil ile elektrikli bisiklet çarpıştı, iki çocuğun durumu ağır
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Kaynak: Anadolu Ajansı- Güncelleme:
Erzurum'da otomobil ile elektrikli bisikletin çarpıştığı feci bir kaza yaşandı. Olayda ikisi çocuk olmak üzere 3 kişi yaralandı. Çocukların durumu ise ağır.
Erzurum'un Narman ilçesinde otomobil ile elektrikli bisikletin çarpıştığı feci bir kaza meydana geldi.
Yakup Arı (25) idaresindeki 25 FH 203 plakalı otomobil, Narman Devlet Hastanesi mevkiinde 5 ve 7 yaşlarında iki çocuğun bulunduğu elektrikli bisikletle çarpıştı.
İKİ ÇOCUK AĞIR YARALANDI
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada iki çocuk ağır, otomobil sürücüsü Arı ise hafif yaralandı.
Çocuklar ilk müdahalenin ardından ambulans helikopterle Erzurum Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.
Kaynak: Anadolu AjansıEditör: Cüneyt Akçatepe