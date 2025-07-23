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Malatya'da feci kaza! Kafa kafaya çarpıştılar, aracı hurdaya döndü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Malatya&#039;da feci kaza! Kafa kafaya çarpıştılar, aracı hurdaya döndü
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde iki otomobilin karıştığı trafik kazasında Tofaş araç hurdaya dönerken 1 kişi yaralandı, 1 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, 09.15 sıralarında Yeşilyurt ilçesi Yaka Mahallesi’nde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre Dilek yolu üzerinde seyir halinde olan B.K. idaresindeki 01 APG 061 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Miraç Kızılkaya (33) yönetimindeki 44 AEJ 774 plakalı Fiat Tofaş marka otomobil çarpıştı.

Malatya'da feci kaza! Kafa kafaya çarpıştılar, bir araç hurdaya döndü - 1. Resim

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Kazada araç sürücüleri yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ile itfaiye ekipleri sevk edilirken, Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan yaralılardan Miraç Kızılkaya kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

Malatya'da feci kaza! Kafa kafaya çarpıştılar, bir araç hurdaya döndü - 2. Resim

Malatya'da feci kaza! Kafa kafaya çarpıştılar, bir araç hurdaya döndü - 1. Resim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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