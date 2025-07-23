Küle dönen araçta can vermişti! Yıldız futbolcunun eşi günler sonra sessizliğini bozdu: Kahreden mesaj

Premier Lig ekini Liverpool'da forma giyen Diogo Jota (28), 3 Temmuz'da Portekiz'de geçirdiği trafik kazası sonrası aracında çıkan yangında hayatını kaybetmişti. Kazada kahreden bir detay daha ortaya çıkmıştı. Jota'nın, sadece 2 hafta önce uzun süredir birlikte olduğu Rute Cardoso ile Porto'da evlendiği öğrenilmişti. Acılı eş, evliliklerin birinci acında duygu yüklü bir paylaşıma imza attı.

Liverpool'un 28 yaşındaki yıldızı Diogo Jota ve 25 yaşındaki kardeşi Andre Silva, 3 Temmuz'da İspanya'nın kuzeybatısındaki Zamora bölgesinde geçirdikleri kazada hayatını kaybetti. Futbol dünyasında büyük üzüntüye yol açan trajik kaza, Jota'nın 22 Temmuz'daki evliliğinden sadece 2 hafta sonra gerçekleşti.

LÜK ARAÇTAN GERİYE ENKAZ KALDI

Jota ve kardeşi Silva'nın içinde olduğu Lamborghini marka araç, sollama sırasında lastiğinin patlaması sonucu yoldan çıktı ve alev aldı. Araçtan geriye kalan enkaz görüntüleri yürekleri sızlattı. Lüks otomobilin alev aldığı, ayrıca çevredeki bitki örtüsünü de tutuşturduğu görüldü.

"DÜNYANIN EN ŞANSLI ADAMIYIM" DEMİŞTİ

Portekiz'de nikâh masasına oturmasının ardından yayınlanan bir röportajda, kendisini "Dünyanın en şanslı adamı" olarak tanımlayan Jota ile Rute Cardoso'nun evliliğinin üzerinden bir ay geçti.

EL ELE NİKAH POZU GÜNDEM OLDU

Cardoso, Instagram hesabından sessizliğini bozdu. Acılı eş, yıldız futbolcu ile el ele fotoğraflarına, "Ölüm bile bizi ayıramaz dememizin üzerinden bir ay geçti. Sonsuza kadar" mesajını yazdı. Cardoso'nun duygu yüklü mesajı kısa sürede sosyal medyada gündemine oturdu.

DIOGO JOTA'NIN KARİYERİ

Paçoş Ferreira altyapısından yetişen Jota, 2016 yılında Atletico Madrid'e transfer oldu. Sırasıyla Porto ve Wolverhampton'a kiralanan Portekizli futbolcu, Premier Lig'deki çıkışının ardından 2020 yılında 44.7 milyon euroya Liverpool'a imza attı. İngiliz deviyle 182 maça çıkan Jota, 65 gol atıp, 26 asist kaydetti. Geçtiğimiz sezon 37 maçta 9 gol atıp, 4 de asist yaptı. Diogo Jota, 2'si Portekiz Milli Takımıyla olmak üzere kariyerinde toplam 7 kupa kazandı.