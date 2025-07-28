BİST 100’de bu bilançolar bekleniyor! Bankalar ne kadar kâr açıklayacak?

Merkez Bankasının faiz hamlesi ve kredi derecelendirme kuruluşlarının not kararlarının ardından borsada bu hafta bilançolar, ana gündem olarak takip edilecek. Akbank, Garanti, Yapı Kredi ve TSKB’nin yanı sıra bu hafta Koç Holding ve TÜPRAŞ, Türk Traktör, Ford Otosan, TOFAŞ gibi sanayi şirketlerinin ikinci çeyrek finansal sonuçlarını duyurması bekleniyor. Hangi şirket, nasıl bilanço açıklayacak? İşte beklentiler...

TÜRKİYE GAZETESİ/EKONOMİ SERVİSİ - Borsada geçen hafta yoğun gündem takip edildi. Merkez Bankası, politika faizini 300 baz puan indirerek %43'e çekti. Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, Türkiye'nin kredi notunu 'BB-' ve görünümünü 'Durağan'da bıraktı. Moody's ise sürpriz yaparak ülke notunu 'Ba3'e yükseltti. Görünümü ‘Pozitif’ten 'Durağan'a revize etti. Dikkatler borsada bu hafta bilançolara çevrildi.

BİLANÇOLAR TAKİP EDİLECEK

Borsa İstanbul’da bilanço mevsimi, geçen hafta iki şirketle başlamıştı. Buna göre Türkiye Sigorta bu yılın ilk yarısında %43 artışla 9 milyar 392 milyon TL net kâr elde etti. Arçelik Ocak-Haziran 2025 döneminde 4 milyar 74 milyon TL zarar açıkladı. Bu hafta borsada işlem gören çok sayışa şirket, ikinci çeyrek bilançolarını açıklamaya devam edecek. Borsanın ana gündemi de finansal tablolar olacak.

HAFTANIN BİLANÇO TAKVİMİ

Bu hafta beklenen şirket bilançoları şöyle sıralanıyor:

Pazartesi: Türk Traktör

Türk Traktör Salı: Akbank, Aygaz, OTOKAR, TÜPRAŞ, TAV Havalimanları Holding

Akbank, Aygaz, OTOKAR, TÜPRAŞ, TAV Havalimanları Holding Çarşamba: Ford Otosan, Garanti Bankası, Türkiye Sınai Kalkınma Bankası

Ford Otosan, Garanti Bankası, Türkiye Sınai Kalkınma Bankası Perşembe: Koç Holding, Yapı Kredi Bankası, Büyük Şefler Gıda

Koç Holding, Yapı Kredi Bankası, Büyük Şefler Gıda Cuma: Anadolu Sigorta, TOFAŞ Otomotiv Fabrikaları, Afyon Çimento

FİNANSAL SONUÇLAR NASIL BEKLENİYOR?

ForInvest tarafından yapılan ankete göre;

Akbank için çeyreklik ortalama kâr beklentisi 11,15 milyar TL,

TÜPRAŞ için 6,82 milyar TL,

TOFAŞ için 917 milyon 600 bin TL oldu.

Halk Yatırım tarafından paylaşılan analizde;

Garanti Bankası’nın çeyreklik kârının 23,1 milyar TL,

Yapı Kredi Bankası’nın 10,12 milyar TL,

TSKB’nin 3,25 milyar TL olması bekleniyor.

Öte yandan aracı kurum analistleri;