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Haberler > Ekonomi > Moody's' ile Fitch Ratings'ten Türkiye değerlendirmesi! Kredi notunu "Ba3"e yükseltti

Moody's' ile Fitch Ratings'ten Türkiye değerlendirmesi! Kredi notunu "Ba3"e yükseltti

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Ekonomi Haberleri  / Anadolu Ajansı

Uluslararası derecelendirme kuruluşlarından Moody's, Türkiye'nin kredi notunu "B1"den "Ba3"e yükseltti. Moody's Türkiye'nin kredi notu görünümünü ise "durağan"a çevirdiğini bildirdi. Öte yandan Fitch Ratings, Türkiye'nin kredi notunu "BB-", görünümünü "duragan" olarak teyit etti.

Uluslararası derecelendirme kuruluşu Moody's, Türkiye'nin kredi notunu "B1"den "Ba3"e yükseltirken, not görünümünü "durağan"a çevirdi.

Moody's'ten yapılan açıklamada Türkiye'nin kredi notunun "B1"den "Ba3"e çıkarıldığı bildirildi.

Moody's'ten Türkiye değerlendirmesi! Kredi notunu

"TL'YE OLAN GÜVENCE YENİDEN TESİS EDİLİYOR"

Not artırımının etkili politika yapımının güçlenen performansını yansıttığı belirtilen açıklamada, daha spesifik olarak da Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının enflasyon baskılarını kalıcı şekilde hafifleten, ekonomik dengesizlikleri azaltan ve yerli mevduat sahipleri ile yabancı yatırımcıların Türk lirasına olan güvenini kademeli olarak yeniden tesis eden para politikasına bağlılığını gösterdiği ifade edildi.

Moody's'ten Türkiye değerlendirmesi! Kredi notunu

Açıklamada, not artışının politika değişikliği riskinin azaldığı yönündeki görüşü de yansıttığı ancak bu riskin gelecek yıllarda da devam edeceği belirtildi.

Kredi notu görünümünün ise "pozitif"ten "durağan"a çevrildiği bildirilen açıklamada, bunun Türkiye'nin kredi profiline yönelik yukarı ve aşağı yönlü riskleri dengelediği ifade edildi.

Açıklamada, etkili politika yapma geleneğinin sürdürülmesinin Türkiye'nin dış pozisyonundaki iyileşmeyi öngörülenden daha fazla destekleyebileceği kaydedildi.

Devam eden ve planlanan yapısal reformların enerji ithalatına bağımlılığı daha da azaltacağı ve ihracatın rekabet gücünü artıracağına işaret edilen açıklamada, bu durumun ülkenin dış şoklara dayanıklılığını artırabileceği vurgulandı.

Moody's'ten Türkiye değerlendirmesi! Kredi notunu

MOODY'S GEÇEN YIL TEMMUZDA DA TÜRKİYE'NİN KREDİ NOTUNU İKİ KADEME ARTIRMIŞTI

Moody's, Temmuz 2024'te Türkiye'nin kredi notunu iki kademe artırarak "B3"ten "B1"e çıkarmış, kredi notu görünümünü "pozitif" olarak korumuştu.

Kredi derecelendirme kuruluşunun bu yıla ilişkin takviminde Türkiye için ilk kredi notu değerlendirme tarihi 24 Ocak olarak belirlenmiş, ancak Moody's bu tarihte Türkiye'nin kredi notuyla ilgili bir karar almamıştı.

Moody's' ile Fitch Ratings'ten Türkiye değerlendirmesi! Kredi notunu

FİTCH SABİT BIRAKTI 

Uluslararasi kredi derecelendirme kurulusu Fitch Ratings, Türkiye'nin kredi notunu "BB-", görünümünü "duragan" olarak teyit etti. 

Kaynak: Anadolu Ajansı

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