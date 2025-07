Dolar ve euroda dikkat çeken düşüş! Fitch ve Moody’s bu akşam sürpriz yapar mı?

Kaynak: Türkiye Gazetesi 25 Temmuz 2025 07:07 - Güncelleme: 25 Temmuz 2025 07:07 - Güncelleme:

TCMB’nin faiz indiriminin ardından TL değer kazanıyor. 25 Temmuz 2025 dolar fiyatı %-0,40 düşüşle 40,53 TL’den güne başlıyor. Euroda da %-0,60 gerileme yaşanıyor. Piyasa, bu akşam Fitch ve Moody’s tarafından açıklanacak not kararlarına odaklandı. Her iki kurumun notu sabit tutması bekleniyor. Bazı kurumlar ise Moody’s’in, diğer derecelendirme kuruluşlarının bir kademe altında kaldığına dikkat çekerek, not artışı yapabileceğini belirtiyor.

TÜRKİYE GAZETESİ/EKONOMİ SERVİSİ- Piyasalarda haftanın son işlem günü başlarken, dün TCMB’den gelen 300 baz puanlık faiz indiriminin ardından kurlarda da dikkat çeken düşüş gözlemleniyor. 25 Temmuz 2025 dolar fiyatı 40,53 TL’den güne başlıyor. Dünkü işlemlerde 40,69 TL’den kapanış yapan dolar, bugün ilk fiyatlamalarda %-0,40 civarında değer kaybıyla işlem görüyor. Benzer bir düşüş euroda da yaşanıyor. Dünü 47,92 TL’den tamamlayan euro bugün sabah saatlerinde 47,62 TL’den fiyatlanıyor. Euroda da %-0,60 civarında değer kaybı öne çıkıyor. DİKKATLER NOT KARARLARINDA Bugün kredi derecelendirme kuruluşları Fitch ve Moody’s tarafından açıklanacak not kararlarını takip edilecek. Söz konusu değerlendirmelerin, piyasa kapanışından sonra akşam saatlerinde gelmesi bekleniyor. FITCH'TEN BEKLENTİLER... Fitch, son olarak 6 Eylül 2024’TE Türkiye'nin kredi notunu ‘B+’dan ‘BB-‘ye yükseltmişti. Görünümünü de ‘pozitif’ten ‘durağan’a çekmişti. Fitch’in, Türkiye'nin notunu bu akşam sabit bırakacağı tahmin ediliyor. Türkiye Analisti Erich Arispe Morales; not artışları için rezervlerin iyileştirilmesi, kurlar üzerindeki baskının hafiflemesi ve enflasyonda düşüş gibi konulara dikkat çekmişti. İlgili Haber Merkez Bankası rezervlerinde artış devam ediyor! MOODY'S'TEN BEKLENTİLER... Moody's ise 19 Temmuz 2024’te Türkiye'nin notunu iki kademe artırarak ‘B3’ten ‘B1’e yükseltmişti. Görünümü ‘pozitif’ olarak korumuştu. Ocak ayında takviminde Türkiye değerlendirmesi olmasına rağmen Moody’s ‘pas’ geçmişti. Moodys’in de Türkiye’nin notunu ve görünümünü bu akşam sabit tutabileceği öngörülüyor. Bu arada bazı kurumlar, Moody’s’in, diğer derecelendirme kuruluşlarının bir kademe altında kaldığına dikkat çekerek, not artışı beklentisini dile getirmişti. TL VARLIKLARA ALIM Bu arada TCMB tarafından açıklanan haftalık verilere göre; 18 Temmuz ile sona eren haftada yabancı yatırımcılar 209,4 milyon dolarlık hisse senedi ve 36 milyon dolarlık tahvil alımı gerçekleştirdi. Yabancının son iki haftadaki hisse senedi alımları 387,7 milyon dolara yükseldi. Kur Korumalı Türk lirası Mevduat ve Katılma Hesapları da (KKM) geçen hafta 15 milyar 159 milyon lira geriledi ve toplam KKM bakiyesi 506 milyar 451 milyon lira oldu.

Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Ömer Faruk Bingöl