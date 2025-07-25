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Haberler > Ekonomi > Altın şaşırttı, borsa sevindirdi! Bu hafta hangi yatırım, ne kadar yükseldi?

Altın şaşırttı, borsa sevindirdi! Bu hafta hangi yatırım, ne kadar yükseldi?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Altın şaşırttı, borsa sevindirdi! Bu hafta hangi yatırım, ne kadar yükseldi?
TCMB, Türkiye Ekonomisi, Faiz Kararı, Fitch, Borsa, Haber
Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

TCMB’nin faizleri 300 baz puan düşürerek %43 seviyesine çektiği hafta geride kalırken, dikkatler bu akşam Fitch ve Moody’s’ten gelecek not kararlarına çevrildi. Yatırım araçlarının performanslarına bakıldığında, bu hafta Borsa İstanbul’da BİST 100 endeksi %2,66 prim yaptı ve 10.642’den kapandı. Gram altın %-0,15 değer kaybederek 4.345 TL’ye geriledi. Dolar bu hafta %0,48 primle 40,54 TL’ye ve euro da %1,30 yükselişle 47,60 TL’ye yöneldi.

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Piyasalarda veri gündemi yoğun, önemli bir hafta geride kaldı. Haftanın en kritik gelişmesi olarak öne çıkan TCMB’nin faiz kararı, “300 baz puan indirim” şeklinde gerçekleşti. Böylece politika faizi %43,00 seviyesine çekilmiş oldu. 

Bu akşam kredi derecelendirme kuruluşları Fitch ve Moody’s tarafından not kararları da bekleniyor. Her iki kurumun da Türkiye’nin notunu sabit tutacağı öngörülüyor. Fitch, Türkiye’nin notunu ‘BB-‘ ve Moody’s de ‘B1’ seviyesinde tutuyor. 

Altın şaşırttı, borsa sevindirdi! Bu hafta hangi yatırım, ne kadar yükseldi? - 1. Resim

YABANCILARDAN TCMB YORUMU

Bu arada TCMB’nin kararının ardından yabancı bankalardan dikkat çeken değerlendirmeler geldi. 

Goldman Sachs; TCMB'nin para politikasını gevşetmeye devam ederken enflasyon ve dolarizasyon eğilimlerine odaklanmayı sürdüreceğini ve yıl sonuna kadar politika faizinin %33 seviyesine gerileyeceğini öngördü.

Morgan Stanley; yıl sonu enflasyon tahminini %29’dan %30’a çıkarırken; TCMB’nin politika faizinin de 2025 sonunda %36 olabileceği tahminini öne sürdü.

GÜNÜN ÖNEMLİ VERİLERİ

-Kapasite kullanım oranı temmuzda %74,1 oldu. Önceki ay bu oran %74,4 seviyesinde gerçekleşmişti. 
-Reel Kesim Güven Endeksi ise temmuzda 98,9’a yükseldi. Geçen ay bu veri 98,4 olmuştu.

KÜRESEL PİYASALAR

Küresel gelişmelere bakıldığında, ABD Başkanı Trump, ticaret anlaşmalarının çoğunu 1 Ağustos'a kadar yapacaklarını söyledi. ABD Hazine Bakanı Bessent de Çin ile ticaretin "iyi bir yerde" olduğunu söyledi. Bu açıklamalar, küresel piyasalarda risk iştahını artırarak güvenli liman alımlarını zayıflattı ve altın fiyatları üzerinde baskı unsuru oldu. 

POWELL’DAN MESAJ

Öte yandan CNN’de yer alan habere göre; FED Başkan’ı Powell yakın çevresine, Trump'ın görevden ayrılma çağrılarına kesin bir dille karşı çıktığını ve görev süresinin sonuna kadar kalmakta kararlı olduğunu iletti.

YATIRIM ARAÇLARININ GETİRİSİ

Bütün bu gündemde yatırım araçlarının haftalık getirisi TSİ 17:50 itibarıyla şöyle gerçekleşti:

Gram altın haftalık bazda %-0,15 değer kaybederek 4.345 TL’ye geriledi. Gram fiyatı hafta içinde 4.470 TL ile rekor kırmasına rağmen kazanımlarını koruyamadı. 

  • Dolar bu hafta %0,48 primle 40,54 TL’ye ve euro da %1,30 yükselişle 47,60 TL’ye yöneldi.
  • Para piyasası fonlarında ortalama %0,91 olan haftalık getiri, borçlanma araçları fonlarında %1,21 oldu. 
  • Borsa İstanbul’da BİST 100 endeksi haftayı 10.642 puandan tamamladı. Endeks bu hafta %2,66 prim yaptı.
Kaynak: Türkiye Gazetesi

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