Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Ekonomi > Dedenin hediyesiyle başladı, 38 yıldır gelir kapısı oldu! ‘İşim tatil gibi’

Dedenin hediyesiyle başladı, 38 yıldır gelir kapısı oldu! ‘İşim tatil gibi’

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Ekonomi Haberleri  / Anadolu Ajansı

Erzurum’un İspir ilçesinde, dolmuşçuluk yaparken yaşlı bir yolcudan hediye olarak aldığı arı kovanıyla arıcılığa adım atan Bayram Ali Akyıldız, eşinin desteğiyle bu mesleği sürdürmenin mutluluğunu yaşıyor. İşini çok sevdiğini belirten Akyıldız, tesadüfen başladığı mesleğini 38 yıldır yaptığını belirterek “Maksat arı gibi ama derdimiz arı değil. Bizim için tatil gibi oluyor” diyor.

Rize-Erzurum arasında dolmuşçuluk yaparken bir yolcusunun hediye ettiği arı kovanıyla sektör değiştiren Bayram Ali Akyıldız, 38 yıldır eşiyle İspir'de arıcılık yapıyor.

Erzurum'da onlarca gezgin arıcıyı misafir eden İspir'in Güneyköy mevkisine 1987'de Rize'den gelen 65 yaşındaki Bayram Ali Akyıldız, o günden beri her yıl eşiyle yılın 6 ayını burada geçiriyor.

Gençlik yıllarında Rize-Erzurum arasında dolmuşçuluk yaparken yaşlı bir yolcusunun hediye ettiği arı kovanıyla bölgede arıcılığa başlayan Akyıldız, yıllardır İspir'de hem yeni işi hem de doğal yaşamıyla mesleğini sürdürmenin huzurunu yaşıyor.

Dedenin hediyesiyle başladı, 38 yıldır gelir kapısı oldu! ‘İşim tatil gibi’ - 1. Resim

TESADÜFEN BAŞLADI, 38 YILDIR YAPIYOR

Güneyköy mevkisinde 38 yıldır arıcılık yapan Akyıldız, mesleğe tesadüfen başladığını, sağlığı el verdiği müddetçe de sürdüreceğini söyledi.

1987'den itibaren 10 ila 50 kovanla da olsa aynı yere geldiğini anlatan Akyıldız, "O tarihlerde 23-24 yaşlarındaydım Rize-Erzurum arası dolmuş hattım vardı. İhtiyar bir dede yolcu olarak Rize'den arabama bindi, burada indirdim. Adamla ilgilendiğim için beni çok sevdi. 'Oğlum buradan her geçince bana uğrayacaksın ilk çıkan oğulum da senindir' dedi. 3 gün sonra uğradığımda 'Al evladım, arıların bunlar' dedi. Benim arıcılığım böyle başladı. Şimdi yaşım 65. O günden beri bu yöredeyim. Yolcu olarak gelen dedenin bana hediye ettiği arılarla başladık. Bu iş bize o dedenin hatırası oldu" dedi.

Dedenin hediyesiyle başladı, 38 yıldır gelir kapısı oldu! ‘İşim tatil gibi’ - 2. Resim

Yılın 5-6 ayını bölgede arıcılık yaparak geçirdiklerini, yöreye alıştıklarını, ağır bir işlerinin olmadığını belirten Akyıldız, günlerinin diğer arıcı komşularıyla keyifle geçtiğini belirtti.

Dedenin hediyesiyle başladı, 38 yıldır gelir kapısı oldu! ‘İşim tatil gibi’ - 3. Resim

“GÜN GELİYOR 20-30 ARI ISIRIYOR AMA ALDIRIŞ ETMİYORUZ”

Arıcılıktan o günden sonra hiç kopmadığını dile getiren Akyıldız, "Allah izin verirse, can çıkana kadar buralardayız. Arıyla irtibatım iyi, memnunum. Arı bana vursa da ben zevk alıyorum. Gün geliyor 20-30 arı ısırıyor ama aldırış etmiyoruz" dedi.

“BİZİM İÇİN TATİL GİBİ OLUYOR”

Bal ürettiği yaylanın da arıcılık için çok uygun olduğunu, sektörün bölgede geliştiğini işaret eden Akyıldız, "Bu bölge son 30 senede değişti. 3 barakam vardı şimdi sadece bizim barakanın etrafında 13 baraka var. Maksat arı gibi ama derdimiz arı değil. Bizim için tatil gibi oluyor" diye konuştu.

Dedenin hediyesiyle başladı, 38 yıldır gelir kapısı oldu! ‘İşim tatil gibi’ - 4. Resim

EŞİ DE YARDIM EDİYOR

Bayram Ali Akyıldız'ın eşi Sunay Akyıldız ise 35 yıldır eşine yardımcı olduğunu belirtti.

Büyüttükleri çocuklarının İstanbul ve Kanada'da yaşadığını bildiren Akyıldız, "Alerjim olduğu için arının içine giremiyorum ama eşim bal sağımını bensiz yapamaz. 35 senedir ben de onunla geliyorum, artık alıştık. Çay bittiğinde ne zaman gideceğiz diye bekliyoruz" ifadesini kullandı.

Dedenin hediyesiyle başladı, 38 yıldır gelir kapısı oldu! ‘İşim tatil gibi’ - 5. Resim

Kaynak: Anadolu Ajansı

Arda Turan'a başarı dilemedi! Maç sonu Beşiktaş'a olay tepki: Hep jakuzide miydiniz?Beşiktaş Shakhtar Donetsk rövanş maçı ne zaman?
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Akaryakıta zam geldi! Araba sahipleri dikkat, tabela yine değişti - EkonomiAraba sahipleri dikkat, tabela yine değiştiBeyaz altının kabusu ortaya çıktı! Kritik uyarı; bulaştığı bitkiyi imha ettiriyor... - EkonomiBeyaz altının kabusu ortaya çıktıMahkeme taleplerini reddetti! Türkiye'nin ünlü şirketi resmen iflas etti - EkonomiResmen iflas ettiler! Her sektörde imzaları vardı...İstanbul’da satışların en çok ve en az olduğu ilçeler! Faizler düşüyor, konut alacaklar dikkat - Ekonomiİstanbul'da vatandaşların gözdesi bu ilçe!Bitcoin iki haftanın dibinde! - EkonomiBitcoin iki haftanın dibinde!Mevduat faizlerinde düşüş hızlandı! 1 milyon TL'nin güncel getirisi... - Ekonomiİşte 1 milyon TL'nin güncel getirisi
Sonraki Haber Yükleniyor...