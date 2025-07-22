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Haberler > Ekonomi > Babaannesinden öğrendi, işi paraya çevirdi! 500 kişilik sipariş bile geliyor

Babaannesinden öğrendi, işi paraya çevirdi! 500 kişilik sipariş bile geliyor

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Ekonomi Haberleri  / Anadolu Ajansı

Tekirdağ’da yaşayan Elif Görgülü, erişte ve yufka gibi hamur işi ürün satışı yapmak için iş yeri açtı. Yapımını babaannesinden öğrendiği ve unutulmaya yüz tutmuş yöresel lezzetlerden biri olan pismeti de piyasaya süren Görgülü, 500 kişilik siparişlere bile cevap veriyor.

41 yaşındaki Elif Görgülü, 4 yıl önce erişte ve yufka gibi hamur işi ürün satışı yapmak için Hayrabolu ilçesinde iş yeri açtı. İş yerinde ürünlerini hazırlayıp satışa sunan Görgülü, daha sonra bölgede unutulmaya yüz tutmuş yöresel lezzetlerden biri olan pismeti de tekrar piyasaya sürmek istedi.

İlk olarak 80 kişilik üretimle başladığı serüveninde Görgülü, bugün 500 kişilik siparişlere cevap verebilir hale geldi. Görgülü üretimi artırdıkça çevresindeki kadınları da bu sürece dahil ederek istihdam sağlarken, hem kadınların ev ekonomisine katkıda bulunmalarına destek oldu hem de geleneksel bir lezzetin yaşatılmasına öncülük etti.

Babaannesinden öğrendi, işi paraya çevirdi! 500 kişilik sipariş bile geliyor - 1. Resim

"BABAANNEMDEN ÖĞRENMİŞTİM"

Tekirdağ'ın yanı sıra yakın illerden de pismet siparişi aldıklarını söyleyen Görgülü, babaannesinden öğrendiği pismetin unutulmaması için çalıştığını belirtti. Görgülü, "Pismet dediğimiz bizim 200 yıl önceye dayanan çok eski bir geleneğimiz. Ben bunu babaannemden öğrenmiştim. Kına gecelerinde, sünnet düğünlerinde, cenazelerde mevlitlerde yapılıyordu. Karanfilli küçük ekmek tarzında yapılan tatlı ve tuzlu arası bir ürün." diye konuştu.

Görgülü, Hayrabolu ilçesinde pismeti herkesin bildiğini ama zamanla bu lezzetin unutulmaya başladığını dile getirirken, çok eski yıllara dayanan bir ürünün unutulmaması için elinden geleni yaptığını ifade etti.

Babaannesinden öğrendi, işi paraya çevirdi! 500 kişilik sipariş bile geliyor - 2. Resim

"500 KİŞİLİK ÜRETİM YAPIYORUM"

"Birkaç müşteriyle başladık. Şu an hiç durmuyoruz artık çok şükür. Herkes memnun." diyen Görgülü, "Herkes geleneklerine, göreneklerine sadık olduğu için çok güzel tepkiler aldık ve devam ediyoruz, inşallah da devam edeceğiz. İlk başladığım zaman 70-80 kişilik üretimle başladım ama şu anda 400-500 kişilik üretim yapıyorum. Arkadaşlarımla çalışıyorum zaten. Bayanlar çalışıyor sadece burada. Eski geleneklerimizi, göreneklerimizi devam ettirmeye çalışıyoruz." diye konuştu.

Görgülü, kadınların her zaman iş hayatının içinde olması gerektiğini aktararak şu ifadeleri kullandı:

"Bir kadının çalışması çok güzel bir duygu. Kendimle birlikte aileme katkıda bulunuyorum ve arkadaşlarım da ailesine katkıda bulunuyor. Kadınlar çalışmalı bence. Şimdi ben de burada onu yapıyorum. Evime katkıda bulunuyorum. Çocuklarıma katkıda bulunuyorum. İstihdam sağlıyoruz burada. Küçük bir iş yapmıyoruz aslında. Hem burada gelenek ve göreneklerimizi yerine getiriyoruz, hem de ailemize ve çocuklarımıza bir faydamız oluyor."

Babaannesinden öğrendi, işi paraya çevirdi! 500 kişilik sipariş bile geliyor - 3. Resim

PİSMET NASIL YAPILIR?

Pismet, un, kuru maya, süt, susam ve öğütülmüş karanfil kullanılarak hazırlanıyor. Yoğrulan hamur 2 saat dinlendirilip daha sonra fırına veriliyor. Piştikten sonra üzerine yağlı ve şekerli su sürülerek servis ediliyor.

 

Kaynak: Anadolu Ajansı
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