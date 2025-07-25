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Meloni hükümet, bu konuya "ayrı" bakıyor! Kadın cinayetleri bağımsız bir suç olacak

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Meloni hükümet, bu konuya &quot;ayrı&quot; bakıyor! Kadın cinayetleri bağımsız bir suç olacak
Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

İtalya'da Başbakan Giorgia Meloni hükümeti, kadın cinayetlerini bağımsız bir suç sayan ve faillerine ömür boyu hapis cezası öngören yasa tasarısını Senato'dan oy birliğiyle geçirdi.

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni liderliğindeki hükümet, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü öncesinde kamuoyuyla kadın cinayetlerine yönelik dikkat çeken bir yasa tasarısı paylaştı.

Kadın cinayetlerini ayrı bir suç olarak düzenleyen ve kadınlara yönelik şiddet eylemlerine ağır cezalar öngören yasa tasarısı, parlamentodaki onay sürecinde ilk aşamayı geçti.

Meloni hükümet, bu konuya "ayrı" bakıyor! Kadın cinayetleri bağımsız bir suç olacak - 1. Resim

KADIN CİNAYETLERİNE YÖNELİK TASARI ONAYLANDI

Parlamentonun üst kanadı Senato'da bugün yapılan oylamaya katılan iktidar ve muhalefet senatörleri oy birliğiyle tasarıyı onayladı. 200 sandalyeli genel kurulda 161 lehte oy çıkan tasarı için aleyhte oy kullanılmadı.

Bu sonuçla Senato'dan onay alan yasa tasarısı, nihai onay için parlamentonun alt kanadı Temsilciler Meclisi'ne gönderildi. Temsilciler Meclisi'nin de onay vermesi durumunda tasarı yasalaşacak.

Meloni hükümet, bu konuya "ayrı" bakıyor! Kadın cinayetleri bağımsız bir suç olacak - 2. Resim

MELONİ HÜKÜMETİ, BU KONUYA "AYRI" BAKIYOR

Başbakan Meloni, konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, Senato'da oy birliğiyle kabul edilen ve kadın cinayetlerini bağımsız bir suç olarak tanımlayan hükümet tasarısının onaylanmasından duyduğu memnuniyeti vurguladı.

"İtalya bu yolu izleyen ilk ülkelerden biri. Bu adımın, kabul edilemez bir toplumsal yarayla mücadeleye katkı sağlayacağına inanıyoruz" ifadesini kullanan Meloni, hem iktidar hem de muhalefet partilerine destekleri ve yapıcı katkıları için teşekkür etti.

Meloni hükümet, bu konuya "ayrı" bakıyor! Kadın cinayetleri bağımsız bir suç olacak - 3. Resim

İNFİAL OLUŞTURAN CİNAYETLER SONRASI HAREKETE GEÇİLDİ

Meloni, tasarının yasama sürecinin hızlı bir şekilde tamamlanmasını umduğunu kaydetti.

Hükümet, son yıllarda kamuoyunda infial oluşturan pek çok kadın cinayetinin yaşanması nedeniyle mart ayında harekete geçmişti.

Hükümetin hazırladığı yasa tasarısı, bir kadının, sadece kadın olduğu için nefret veya ayrımcılık içeren eylemlerle ya da hak, özgürlük veya kişiliğini bastırma amacıyla öldürülmesi durumunda, failin ömür boyu hapisle cezalandırılmasını öngörmesi sebebiyle öne çıkıyor.

Meloni hükümet, bu konuya "ayrı" bakıyor! Kadın cinayetleri bağımsız bir suç olacak - 4. Resim

İTALYA'DA 1 YILDA 113 KADIN CİNAYETİ

Yasa tasarısı ayrıca, kadın cinayeti suçundan hüküm giyenler için hapishane içi ayrıcalıklar konusunda daha sıkı koşullar getirmeyi, cinsiyete dayalı şiddetle mücadele amacıyla eğitim ve farkındalık artırma faaliyetlerine yönelik yükümlülükleri güçlendirmeyi öngörüyor.

İtalyan basınındaki haberlere göre, ülkede geçen yıl 113 kadın cinayeti işlenmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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