Meloni'den Putin'e İstanbul göndermesi: "Dünya kimlerin müzakereye istekli olduğunu gördü"

İtalya Başbakanı Meloni, İstanbul'da Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'in de katıldığı barış müzakeresine ilişkin Putin'e göndermede bulundu. Meloni "Dünya, kimlerin gerçekten bir müzakere masasına oturmaya istekli olduğunu ve kimlerin olmadığını gördü" dedi.

Ukrayna ve Rusya arasında yıllardır süren savaşın bitmesi için İstanbul'da müzakere masası kuruldu. Zirveye Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy katılırken, çağrıyı yapan Rusya devlet Başkanı Putin ise katılmadı. İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı Arnavutluk’ta gerçekleştirilen Avrupa Siyasi Topluluğu 6. Zirvesi'nde Putin'e göndermede bulundu.

"RUSYA'NIN BAŞLATTIĞI SALDIRGANLIK, KRİZ ODAKLARINI YENİDEN ALEVLENDİRİYOR"

Programda yaptığı konuşmada son derece birbirine bağlı bir dünyada yaşadıklarını ve geleceklerinin karşılıklı bağımlılığı olduğunu söyleyen İtalyan lider Giorgia Meloni, "Avrupa'nın doğu sınırlarında olanlar, Akdeniz sınırlarında olanlarla bağlantılıdır. Rusya'nın Ukrayna'ya karşı başlattığı saldırganlık savaşının, kurallara dayalı uluslararası sisteme açtığı yara, savaşın sınırlarının çok ötesinde istikrarsızlaştırıcı etkilere neden olmaya devam etmektedir. Ve bir domino taşı gibi, bu, diğer kriz odaklarını yeniden alevlendirmeye ya da patlatmaya katkıda bulunmaktadır. Bunu Orta Doğu'da ve başka yerlerde de gözlemledik" şeklinde konuştu.

Ukrayna’nın yanında durmaya devam edeceklerini belirten Meloni, "Bu savaşın derhal sona ermesi için çaba göstereceğiz, çünkü güvenliğimiz ve özgürlüğümüz, en güçlülerin kanunu yerine hukukun üstünlüğünün yeniden sağlanmasına bağlıdır. Ve Avrupa ve özgürlükten bahsederken, kendi özgürlüğünü ve bağımsızlığını savunmak için her şeyi riske atmaya istekli bir halktan daha Avrupa'ca bir şey olamaz diye düşünüyorum. Her gün, Ukrayna halkının kahramanlığı ve azmi, bize Avrupa'nın ne olduğunu ve ortak kimliğimizin en derin yönünün ne olduğunu hatırlatıyor: özgürlük" dedi.

"DÜNYA, KİMİN MÜZAKERE MASASINA OTURMAYA İSTEKLİ OLDUĞUNU GÖRDÜ"

Barış istediklerini vurgulayan İtalya Başbakanı Meloni, "Vladimir Zelenskiy ve Ukrayna halkı barış istiyor, bunu dün bir kez daha gözlerimizle gördük. Dünya, kimlerin gerçekten bir müzakere masasına oturmaya istekli olduğunu ve kimlerin olmadığını gördü. Bu, aynı zamanda bazı propaganda unsurları açısından, kimin barışı aradığını ve kimin aramadığını da gösteriyor. Dün yaşananları bir geri adım olarak yorumlamamalı ve pes etmemeliyiz. Bunun yerine, kararlılıkla ısrar etmeli ve nihayetinde Ukrayna için ciddi güvenlik garantileriyle şartsız bir ateşkese ve gerçek bir barış anlaşmasına ulaşmalıyız; bu hedefe ulaşmak için gereken her şeyi yapmaya tamamen hazırız" diye konuştu.

"AVRUPA BÜYÜK ZORLUKLARLA YÜZLEŞME KONUSUNDA YETERSİZ KALIYOR"

"Yeni bir dünyada yeni bir Avrupa inşa etmenin" temelden başlayarak kim oldukları üzerinde düşünmek anlamına geldiğini aktaran Meloni, "Hiçbirimiz, Avrupa Devletleri arasında herhangi bir birlik biçimini güçlendirmeye ilgi duymuyoruz. Amacımız, böyle hızlı değişen bir dünyada, önümüzdeki on yıllarda ve yüzyıllarda kim olduğumuzu ve ne olmak istediğimizi korumak için bunu yapmak. Çünkü, eğer Avrupa bazen büyük zorluklarla yüzleşme konusunda yetersiz kalıyorsa, bunun suçlusu başkaları değildir. Bu, bizim sorumluluğumuzdur ve bizlere düşen, bir gerileme yoluna gitmek mi yoksa, bunun yerine ona karşı savaşmak mı gerektiğine karar vermektir. Ve eğer savaşmaya karar verirsek, öncelikle farkındalık kazanmalıyız, bu da en çok kim olduğumuzun farkında olmakla ilgilidir; Avrupa medeniyetinin ne olduğunu; insanlık tarihi boyunca elde ettiği büyük başarıları anlamakla ilgilidir" ifadelerini kullandı.

Son olarak Arnavutluk hükümetinin Lezha şehrine yakın Gjadri bölgesinde tahsis ettiği göçmen kampına dair de açıklamalarda bulunan Meloni, henüz kampı ziyaret etmediğini, fakat çalışmaların devam ettiğini ve doğru yolda ilerlediklerini de kaydetti.