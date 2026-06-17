Çin'in kuzeybatısındaki Qinghai eyaletinde meydana gelen 6.3 büyüklüğündeki depremde 1 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi ise yaralandı. Merkez üssüne yakın bölgelerde yer alan kömür madeni ve okul tahliye edilirken, yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Çin'in kuzeybatısındaki Qinghai eyaletine bağlı Haixi Moğol ve Tibet Özerk Bölgesi'nde akşam saatlerinde 6.3 büyüklüğünde 10 kilometre derinlikte deprem meydana geldi.

OKUL VE KÖMÜR MADENİ TAHLİYE EDİLDİ

Okullar ve merkez üssüne yakın kömür madeni işletmelerindeki tüm personel tahliye edildi.

Çin 6.3lük depremle sallandı! Ölü ve yaralılar var

1 ÖLÜ 8 YARALI VAR

Deprem kurtarma ve yardım merkezinden yapılan açıklamaya göre 1 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi de yaralandı. Yaralılar tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Çin 6.3lük depremle sallandı! Ölü ve yaralılar var

Öte yandan depremin ardından sosyal medyada paylaşılan görüntülerde bir binanın çöktüğü ve içinde insanların mahsur kaldığı iddia edildi. Bölgedeki yetkililerin incelemeleri sürüyor.

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