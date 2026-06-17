Fransa'da düzenlenen G7 zirvesinin son gününde sabah düzenlenen ilk oturuma 1 saat geç kalan ABD Başkanı Trump, salona geldiğinde, "Patron benim" şakası yaptı. Trump'ın şakasının ardından salondan kahkahalar yükselirken, o anlar sosyal medyada gündem oldu.

Dünya liderleri, Fransa'nın Evian-les-Bains yerleşimindeki G7 zirvesinin son gününde bir araya geliyor. ABD Başkanı Donald Trump, sabah oturumuna 1 saat geç kaldı. Fransa Cumhurbaşkanı Macron toplantıyı başlatırken liderlere Trump'ın "birazdan" geleceğini söyledi.

G7 Zirvesine geç kalan ABD Başkanı Trumptan bomba açıklama: Patron benim

"PATRON BENİM" ŞAKASI SALONU KAHKAHAYA BOĞDU

Oturumun yapıldığı salona gelen Trump, dünya liderlerine dönerek esprili dille, "Patron benim" dedi. Trump'ın şakasının ardından salondan kahkaha sesleri yükseldi.

G7 Zirvesine geç kalan ABD Başkanı Trumptan bomba açıklama: Patron benim

GAZETECİLERE O SORUYU SORDU

Trump daha sonra yerine oturdu ve gazetecilere, "Toplantıya katılmak ister misiniz? Benim için sorun değil" dedi. Toplantı basına kapalı şekilde devam etti.

ABD Başkanı Trump, zirve süresince İran ile yürütülen müzakereler, Rusya-Ukrayna savaşı ve küresel ekonomiye ilişkin değerlendirmeleriyle öne çıktı. Trump, İran ile devam eden görüşmelere ilişkin yaptığı açıklamada, taraflar arasında henüz nihai bir anlaşmaya varılmadığını belirterek, yaptırımların kısa vadede kaldırılmasının gündemde olmadığını söyledi.

Öte yandan, İran’a 300 milyar dolarlık fon sağlanacağı yönündeki iddiaları da yalanlayan Trump, söz konusu haberlerin gerçeği yansıtmadığını vurguladı.

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