ABD Başkanı Donald Trump'ın G7 Liderler Zirvesi'nde bir araya geldiği BAE Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan'ın kısık sesle konuşmasıyla dalga geçtiği anlar sosyal medya gündemine bomba gibi düştü. Salondaki bazı kişilerin Trump'ın sözlerine güldüğü görülürken, Al Nahyan'ın ciddi tavırları dikkatlerden kaçmadı.

Fransa'nın Evian-les-Bains kentinde düzenlenen G7 Liderler Zirvesi, liderler arasındaki diplomatik temasların yanı sıra dikkat çeken bir diyalogla gündeme geldi. ABD Başkanı Trump ile Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan'ın görüşmesi sırasında salonda soğuk rüzgarlar esti.

İkili görüşme sırasında Al Nahyan'ın düşük ses tonuyla konuşmasının ardından Trump'ın salondakilere dönerek yaptığı esprili yorum dikkat çekti.

G7 Zirvesine damga vurdu! Trump, BAE Devlet Başkanı Al Nahyanla dalga geçti, salondakiler şaşkına döndü

"BU KADAR ZENGİN OLDUĞUNDA SESİNİ ZORLAMANA GEREK KALMAZ"

ABD Başkanının salona dönerek, "Bunun sesini duyan var mı?" demesi dikkatlerden kaçmadı. Bu sözlerinin ardından ekonomik güce atıfta bulunan ABD Başkanı, "Ama bu kadar zengin olduğunda sesini hiç zorlamana gerek kalmaz” sözlerini sarf etti.

G7 Zirvesine damga vurdu! Trump, BAE Devlet Başkanı Al Nahyanla dalga geçti, salondakiler şaşkına döndü

Trump'ın sözleri salonda bulunan bazı katılımcıların gülmesine neden olurken, kameralar Al Nahyan'ın daha ciddi bir ifade takındığı anları da kaydetti. Zirveye damga vuran görüntüler kısa sürede sosyal medya platformlarında paylaşılmaya başlandı.

G7 Zirvesine damga vurdu! Trump, BAE Devlet Başkanı Al Nahyanla dalga geçti, salondakiler şaşkına döndü

Liderler arasındaki bu beklenmedik diyalog, zirvenin en çok konuşulan anlarından biri oldu. Sosyal medyada binlerce kez paylaşılan görüntüler farklı yorumlara neden olurken, o anlar uluslararası basında da geniş yer buldu.

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