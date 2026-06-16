ABD Başkanı Donald Trump’ın Beyaz Saray’a yaptırdığı balo salonu projesinin maliyetinin daha önce açıklanan rakamların üzerine çıkarak 600 milyon dolara ulaşabileceği öne sürüldü. Projenin yarıdan fazlasının kamu kaynaklarından karşılanabileceğini iddia edilirken, Beyaz Saray ise maliyetin büyük bölümünün Trump ve bağışçılar tarafından üstlenildiğini savundu.

ABD Başkanı Donald Trump’ın Beyaz Saray’da hayata geçirdiği balo salonu projesi, maliyetiyle tartışmaların odağına yerleşti.

The Washington Post gazetesinin haberine göre, Trump yönetimi için yüklenici firma Clark Construction tarafından hazırlanan maliyet raporunda, projenin toplam bedeli 600 milyon dolar olarak hesaplandı. Trump daha önce yaptığı açıklamalarda projenin maliyetinin yaklaşık 400 milyon dolar olacağını ve masrafların kendisi ile özel bağışçılar tarafından karşılanacağını belirtmişti.

BEYAZ SARAY'IN TARİHİ BÖLÜMÜ YIKILMIŞTI

Balo salonu projesi, Trump’ın geçen yıl Kongre’ye danışmadan Beyaz Saray’ın tarihi Doğu Kanadı’nı tamamen yıkmasıyla başlamıştı. Yeni yapı, Trump’ın başkent Washington’da kendi dönemine ait kalıcı bir eser bırakma girişimlerinden biri olarak değerlendiriliyor.

Beyaz Saray ise tartışmaların ardından yaptığı açıklamada, maliyetin büyük bölümünün Trump ve destekçileri tarafından karşılandığını savundu. Beyaz Saray Sözcüsü Davis Ingle, “Başkan Trump ve cömert Amerikalı destekçiler, gelecek nesiller boyunca başkanlar için güvenli ve uygun bir alan olacak balo salonu için yaklaşık 400 milyon dolar finansman sağlıyor” dedi.

Trump'ın 'hediye' dediği projede şoke eden maliyet iddiası

"GÜVENLİK İHTİYACI ARTTI" AÇIKLAMASI

Ingle, projenin yalnızca bir etkinlik alanı olmadığını, başkanlık güvenliğiyle de bağlantılı olduğunu belirtti. Trump yönetiminin, çatıdaki drone alanları ve bodrumdaki hastane gibi ek güvenlik unsurlarının da projeye dahil olduğunu ifade ettiği aktarıldı.

Beyaz Saray Sözcüsü ayrıca, hafta sonunda Trump ve bazı üst düzey yetkililerin katıldığı bir etkinlik sırasında Beyaz Saray’a yönelik olduğu iddia edilen saldırı planının, bu tür bir projeye duyulan ihtiyacı ortaya koyduğunu savundu.

"VERGİ MÜKELLEFLERİNE MALİYETİ OLMAYACAK" DEMİŞTİ

AFP'nin haberine göre; Trump, mart ayında gazetecilere yaptığı açıklamada projenin maliyetinin 400 milyon dolara kadar çıkacağını ve bunun "vergi mükelleflerine hiçbir maliyet getirmeyeceğini" söylemişti.

Ancak The Washington Post'un haberinde, aynı dönemde hazırlanan bir raporda toplam maliyetin 600 milyon dolar olarak hesaplandığı ve yalnızca 293 milyon dolarlık bölümünün özel kaynaklardan karşılanacağının belirtildiği öne sürüldü.

Gazete ayrıca, Trump’ın bu açıklamaları yaptığı sırada yönetimin Clark Construction firmasına kamu kaynaklarından on milyonlarca dolarlık ödeme yapılmasını onayladığını iddia etti.

"HEDİYE" OLARAK NİTELEMİŞTİ

Trump, geçtiğimiz ay inşaat alanını ziyaretinde projeyi "Amerika Birleşik Devletleri’ne bir hediye" olarak nitelendirmiş ve "Bunların tamamı benim param ve bağışçıların parası" ifadelerini kullanmıştı.

Öte yandan proje hakkında hukuki süreç de devam ediyor. Bir hakim, mart ayında inşaatın yer üstündeki bölümünün durdurulmasına karar vermiş, ancak temyiz süreci nedeniyle bu karar geçici olarak askıya alınmıştı.

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