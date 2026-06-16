ABD ile İran arasındaki anlaşma sürecinde dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. İsrail’in anlaşma metnini görmek istediği ancak Trump yönetiminin talebi reddettiği öne sürüldü. Washington’un kararında, metnin erken sızdırılma endişesinin etkili olduğu iddia edildi.

ABD ile İran arasında devam eden diplomatik temaslarda, İsrail ile Washington yönetimi arasında geçtiği belirtilen yeni bir iddia gündeme geldi.

İsrailli bir kaynak, ABD’nin İran anlaşmasına ilişkin metni İsrail ile paylaşmayı reddettiğini ileri sürdü. Kaynak, CNN'e yaptığı açıklamada, Tel Aviv yönetiminin anlaşmanın ayrıntılarını görmek için Washington'dan talepte bulunduğunu ancak bu talebin kabul edilmediğini iddia etti.

"SIZDIRILMA ENDİŞESİ VARDI" İDDİASI

İsrailli kaynağa göre, ABD yönetiminin bu kararında bazı güvenlik endişeleri etkili oldu. İddialara göre Trump yönetimi, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun anlaşmanın resmi olarak duyurulmasından önce metnin içeriğini kamuoyuyla paylaşmasından endişe etti.

Basına sızan bilgilerde, 14 maddelik metinde, İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyinden çekilmesi, Hürmüz Boğazı'nın açılması, İran'a uygulanan yaptırımların kaldırılması ve dondurulmuş İran varlıklarının serbest bırakılması gibi maddelerin bulunduğu ifade edilmişti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da dün düzenlediği basın toplantısında, "Anlaşmanın ne olacağını hala bilmiyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

Washington yönetiminden konuya ilişkin resmi bir açıklama yapılmazken, İsrail tarafının anlaşma sürecine ilişkin beklentileri ve ABD ile koordinasyonu yakından takip ediliyor.

ABD-İRAN MUTABAKATI

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, ABD ve İran'ın mutabakata vardığını duyurmuştu. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi de ABD ile mutabakata varıldığını doğrulayarak, mutabakat zaptının 19 Haziran'da İsviçre'de imzalanacağını açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile yapılan barış anlaşmasının tamamlandığını, Hürmüz Boğazı'nın açılarak ABD'nin deniz ablukasının derhal kaldırılacağını belirtmişti.

ABD-İran mutabakatının özellikle Lübnan'ı da kapsayacağının açıklanması İsrail'de tartışmalara neden olmuş, İsrail Başbakanı Netanyahu ve Savunma Bakanı Yisrael Katz, Lübnan'ın güneyinde işgal ettikleri bölgelerden çekilmeyeceklerini ileri sürmüştü.

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