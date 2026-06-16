ABD ile İran arasında varılan ve Lübnan'ı da kapsadığı açıklanan mutabakata rağmen İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinde üç aracı İHA'larla hedef aldı. Meyfedun ve Şevkin beldelerinde düzenlenen saldırılarda 4 kişi hayatını kaybederken, çok sayıda kişi yaralandı.

İsrail ordusu, 17 Nisan'da yürürlüğe giren ve 17 Mayıs itibarıyla 45 gün uzatılan ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyine yönelik saldırılarını sürdürüyor.

SİVİLLERİN BULUNDUĞU BÖLGEYİ HEDEF ALDI

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail'e ait bir İHA önce Meyfedun beldesinde bir aracı hedef aldı. Saldırının ardından olay yerinde toplanan sivillerin bulunduğu bölgede ikinci bir araç hedef alındı. İsrail'e ait bir başka İHA da Şevkin beldesinde 3'üncü bir araca saldırı düzenledi.

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4 ÖLÜ ÇOK SAYIDA YARALI VAR

Üç ayrı saldırıda ilk belirlemelere göre 4 kişinin hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin yaralandığı belirtildi.

Öte yandan başkent Beyrut'ta İsrail'e ait bir İHA, öğle saatlerinden bu yana alçak irtifada uçuş gerçekleştiriyor.

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, 15 Haziran'da ABD ve İran'ın mutabakata varıldığını duyurarak, "Lübnan dahil tüm cephelerde askeri operasyonların derhal ve kalıcı olarak sona erdirildiğini ilan etti." ifadesini kullanmıştı.

ABD-İran mutabakatının özellikle Lübnan'ı da kapsayacağının açıklanması İsrail'de tartışmalara neden olmuş, İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, Lübnan'ın güneyinde işgal ettikleri bölgelerden çekilmeyeceklerini ileri sürmüştü.

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