Bursa’da vatandaşlar, Botanik Park’taki dere içerisinde erkek cesedi gördü. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, 20 yaşlarındaki gencin ölüm sebebini araştırıyor.

Sabah saatlerinde Bursa’nın Osmangazi ilçesindeki Botanik Park’ta gezinen vatandaşlar dere içerisinde hareketsiz yatan bir kişiyi fark ederek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

20 YAŞINDA OLDUĞU TESPİT EDİLDİ

Bölgeye gelen ekiplerin yaptığı kontrolde, yaklaşık 20 yaşlarındaki erkek şahsın hayatını kaybettiği belirlendi. Dereden çıkarılan cansız bedenin çevresinde polis ekipleri geniş güvenlik önlemi alırken, olay yeri inceleme ekipleri uzun süre çalışma yaptı.

Botanik parkta korkunç manzara! Yürürken cesetle karşılaştılar

ÖLÜM SEBEBİ ARAŞTIRILIYOR

Genç yaşta hayatını kaybeden kişinin ölüm nedeni henüz belirlenemezken, olay cinayet olup olmadığı ihtimali de dahil olmak üzere tüm yönleriyle araştırılıyor. Kimliğinin belirlenmesi ve ölüm nedeninin netleşmesi için cenaze, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Botanik parkta korkunç manzara! Yürürken cesetle karşılaştılar

Botanik Park’ta bulunan ceset, parkta bulunan vatandaşlar arasında da büyük merak ve tedirginliğe neden olurken, polis olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

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