Altında rüzgâr tersine döndü! Gram fiyatında şok gerileme

Altın fiyatlarında son dakika! 25 Temmuz 2025 gram altın fiyatı 4.380 TL’den güne başlıyor. Hafta ortasında 4.470 TL ile rekor kıran gram fiyatı; ABD’nin Japonya ile %15 tarife oranında anlaşması ve benzer bir anlaşmayı AB ile yapacağı beklentileri ile yönünü aşağı çevirdi. Piyasalar şimdi Hindistan ve G. Kore gibi diğer büyük ortaklarla müzakere sürecini izlerken; 3.360 dolarda denge arayışını sürdüren ons fiyatı, bu hafta sınırlı bir prime doğru ilerliyor.

TÜRKİYE GAZETESİ/EKONOMİ SERVİSİ - Altın fiyatlarında dalgalı bir hafta geride kalıyor. Geçen hafta 3.350 dolardan kapanış yapan ons altın, bu haftanın ilk yarısında 3.439 dolara kadar yükseldi. Ardından yönünü tekrar aşağı çeviren ons fiyatı, dünkü işlemlerde 3.351 doları test etti.

Haftanın son işlem gününde ise sınırlı tepki alımlarıyla birlikte ons fiyatı, 3.360 dolara yakın denge arayışını sürdürüyor. Böylece ons, haftalık bazda “düşük” bir primle yoluna devam ediyor.

25 TEMMUZ 2025 GRAM ALTIN

Bu arada gram altın da bu hafta 4.470 TL ile tüm zamanların en yüksek seviyesini test etti. Ardından ons fiyatında yaşanan gerilemeyle birlikte gram fiyatı da irtifa kaybetti.

25 Temmuz 2025 gram altın fiyatı 4.380 TL’den güne başlıyor. Kapalıçarşı’daki kuyumcularda gram fiyatı 4.355-4.405 TL alım ve satım aralığında seyrediyor. Çeyrek altın da sabah saatlerinde 7.200 TL’den satılıyor.

Gram altın fiyatında haftalık zirve seviyeye göre yaklaşık %2’lik değer kaybı dikkat çekiyor.

JAPONYA VE AB İYİMSERLİĞİ

Altın fiyatlarını etkileyen gelişmelere bakıldığında; hafta başında ABD’nin, en büyük ticaret ortaklarından olan Japonya ve AB arasında tarife belirsizliği devam ediyordu. Ancak önce Japonya ile %15 tarife oranında anlaşma sağlanması ve benzer bir anlaşmanın Avrupa Birliği ile de yapılacağına yönelik beklentilerin artması, ticaret gerginliklerinin de azalmasını beraberinde getirdi ve piyasalarda güvenli liman alımları hız kesti. Böylece ons fiyatı da zirve yolculuğundan geri döndü.

GÜNEY KORE VE HİNDİSTAN BELİRSİZLİĞİ

Buna karşılık piyasalarda son tarih 1 Ağustos yaklaşırken temkinli duruş da devam ediyor. ABD ile anlaşmaları sonuçlanmamış çok sayıda ticaret ortağına önemli gümrük vergileri uygulanma olasılığı, altın fiyatlarında daha hızlı düşüşlerin de önüne geçiyor.

Özellikle Güney Kore ve Hindistan gibi müzakereleri yürüten ülkelere yönelik %15-%50 arasında gümrük vergisi riskleri sürüyor. Piyasalar ayrıca ABD-Çin ile görüşmelerinde de netlik bekliyor ve her iki ülke yetkililerinin gelecek haftaki görüşmeleri de bekleniyor.

MERKEZ BANKALARININ ALIMLARI

Bu arada merkez bankalarının altın alımları devam ederken, söz konusu talep de fiyatında daha fazla düşüşün önüne geçiyor.

Dünya Altın Konseyi Kıdemli Analisti Krishan Gopaul tarafından paylaşılan verilere göre; Azerbaycan Devlet Petrol Fonu (SOFAZ), yılın ilk yarısında 35 ton alım yaptı ve toplam altın varlığını 181 tona çıkardı.

Polonya, bu yıl resmi rezervlerini 67,2 ton artırdı. Çin Halk Bankası da 9 aydır aktif olarak altın alımı yaparken, yılın ilk yarısında 16,9 ton altın alımı gerçekleştirdi.

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası 14,9 ton, Kazakistan 14,7 ton artırdı, Çek Cumhuriyeti 9,2 ton ve Hindistan da 3,42 ton altını stoklarını ekledi.