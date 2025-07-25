Devlet, 769 iş yeri ve 31 bin çalışanın peşine düştü! 3 milyar lirayı aşkın ceza

Kaynak: Anadolu Ajansı 25 Temmuz 2025 13:06 - Güncelleme: 25 Temmuz 2025 13:18 - Güncelleme:

Çalışma ve Sosyal Güvelik Bakanlığı, kayıt dışı istihdamla mücadelede yılın ilk 6 ayında ilgili iş yerlerine 3 milyar 460 milyon 643 bin 412 lira idari para cezası uyguladı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının, çalışanların Sosyal Güvenlik Kurumuna (SGK) hiç bildirilmemesi ya da çalışma gün veya ücretlerinin eksik bildirilmesiyle oluşan kayıt dışı istihdamla mücadelesi kararlılıkla devam ediyor. 165 BİN İŞ YERİ RADARA GİRDİ Bu kapsamda 2024 Ocak-2025 Haziran döneminde 165 bin 816 iş yeri denetlendi. İlgili Haber Yurt dışından telefon ticareti bıçak gibi kesildi! IMEI kayıtları yüzde 82 azaldı Denetimler sonucu 769 iş yerinin tescilsiz faaliyet gösterdiği, 31 bin 355 çalışanın kayıt dışı istihdam edildiği belirlendi. İlgili iş yerlerine 3 milyar 460 milyon 643 bin 412 lira idari para cezası uygulandı.

Kaynak: Anadolu AjansıEditör: Çağla Çağlar