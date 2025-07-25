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Haberler > Ekonomi > Devlet, 769 iş yeri ve 31 bin çalışanın peşine düştü! 3 milyar lirayı aşkın ceza

Devlet, 769 iş yeri ve 31 bin çalışanın peşine düştü! 3 milyar lirayı aşkın ceza

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Devlet, 769 iş yeri ve 31 bin çalışanın peşine düştü! 3 milyar lirayı aşkın ceza
Ekonomi Haberleri  / Anadolu Ajansı

Çalışma ve Sosyal Güvelik Bakanlığı, kayıt dışı istihdamla mücadelede yılın ilk 6 ayında ilgili iş yerlerine 3 milyar 460 milyon 643 bin 412 lira idari para cezası uyguladı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının, çalışanların Sosyal Güvenlik Kurumuna (SGK) hiç bildirilmemesi ya da çalışma gün veya ücretlerinin eksik bildirilmesiyle oluşan kayıt dışı istihdamla mücadelesi kararlılıkla devam ediyor.

165 BİN İŞ YERİ RADARA GİRDİ

Bu kapsamda 2024 Ocak-2025 Haziran döneminde 165 bin 816 iş yeri denetlendi.

Denetimler sonucu 769 iş yerinin tescilsiz faaliyet gösterdiği, 31 bin 355 çalışanın kayıt dışı istihdam edildiği belirlendi.

İlgili iş yerlerine 3 milyar 460 milyon 643 bin 412 lira idari para cezası uygulandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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