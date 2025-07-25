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Haberler > Ekonomi > Üsyurt'ta kollar sıvandı: Azerbaycan ve Özbekistan petrol ve doğal gaz çıkaracak!

Üsyurt'ta kollar sıvandı: Azerbaycan ve Özbekistan petrol ve doğal gaz çıkaracak!

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Üsyurt&#039;ta kollar sıvandı: Azerbaycan ve Özbekistan petrol ve doğal gaz çıkaracak!
Enerji, Petrol, Doğalgaz, Azerbaycan, Haber
Ekonomi Haberleri  / Anadolu Ajansı

Azerbaycan'ın, dost ülkelerle sağladığı enerjiye yönelik anlaşmaları hız kesmeden devam ediyor. Özbekistan ve Azerbaycan, Üstyurt'ta ortak petrol-gaz arama ve üretme konusunda anlaştı.

Azerbaycan'ın altyapı yatırımları hız kesmeden devam ediyor.

Özbekistan'ın devlet petrol-gaz şirketi Özbekneftgaz ile Azerbaycan Devlet Petrol Şirketi (SOCAR), Özbekistan'ın​​​​​​​ Üstyurt bölgesinde ortak petrol-gaz arama ve üretme çalışmaları yapma konusunda mutabık kaldı.

Üsyurt'ta kollar sıvandı: Azerbaycan ve Özbekistan petrol ve doğal gaz çıkaracak! - 1. Resim

PETROL-DOĞAL GAZ ÜRETME VE ARAMA ANLAŞMASI

Özbekistan Enerji Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, bu çerçevede Özbekneftgaz ile SOCAR arasında ürün paylaşım anlaşması imzalanırken, söz konusu anlaşma ülkenin Karakalpakistan bölgesindeki Üstyurt petrol ve gaz bölgesinde jeolojik arama, keşif ve petrol-gaz üretimini öngörüyor.

Üsyurt'ta kollar sıvandı: Azerbaycan ve Özbekistan petrol ve doğal gaz çıkaracak! - 2. Resim

1000 KİLOMETRELİK ALANDA KOLLAR SIVANDI

Söz konusu anlaşma kapsamında, en az 1000 kilometrekarelik alanda ilk etapta 3 boyutlu sismik araştırma yapılacak, ardından da jeolojik arama çalışmaları başlatılacak, sahada petrol-gaz yataklarının tespit edilmesi durumunda ise taraflar, sahada ortak petrol-gaz üretimine başlayacak.

Üsyurt'ta kollar sıvandı: Azerbaycan ve Özbekistan petrol ve doğal gaz çıkaracak! - 3. Resim

Anlaşmanın imzalanması, Özbekistan ile Azerbaycan arasındaki enerji alanındaki işbirliğinin geliştirilmesinde önemli bir adım olacak, bu belge ayrıca iki ülke arasında petrol-gaz alanındaki işbirliği için uzun vadeli bir yasal altyapıyı teşkil edecek.

Özbekneftgaz ile SOCAR arasında, Ağustos 2024'te petrol ve gaz sektöründe işbirliği anlaşması imzalanmıştı.​​​​​​​

Kaynak: Anadolu Ajansı

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