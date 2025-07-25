Vakalar 4 bini aştı bile! Çin'de bir virüs daha patlak verdi, sivrisinekten bulaşıyor

Çin'de, sivrisineklerden bulaştığı belirlenen ve kısa süre içerisinde en az 4 bin kişiyi etkileyen bir virüs tespit edildi. Ülkedeki uzmanlar, durumun "çok ciddi" olduğunu söyledi.

DIŞ HABERLER -Güney Çin'de sivrisinek kaynaklı bir enfeksiyon olan chikungunya salgını hızla yayılıyor. Guangdong eyaletine bağlı Foshan kentinde vaka sayısı cuma itibarıyla 4 bin 14'e ulaştı. Yerel sağlık dairelerinin kamuya açık verilerine göre, yetkililer yalnızca iki hafta önce enfeksiyonu izlemeye başlamıştı.

"OLDUKÇA CİDDİ"

Çin Ulusal Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi Başkan Yardımcısı Sun Yang, çarşamba günü Foshan’da düzenlenen bir basın toplantısında durumu “oldukça ciddi” olarak nitelendirdi.

The Independent'ten edinilen bilgilere göre, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), enfekte sivrisinek ısırıklarıyla bulaşan chikungunya virüsünün genellikle ateş ve şiddetli eklem ağrılarına neden olduğunu, ancak ölüm vakalarının nadir olduğunu bildiriyor.

Vakaların yüzde 90’ının görüldüğü Foshan’ın Shunde bölgesi, ünlü Kanton mutfağıyla biliniyor ve yıl boyunca çok sayıda ziyaretçi ağırlıyor. Devlet televizyonu CCTV’de yayımlanan görüntülerde, hastaneye yatırılan hastaların sivrisinek ağlarıyla örtülü yataklarda tedavi gördükleri görüldü. Yerel yetkililer, artan hasta sayısı nedeniyle sivrisineğe dayanıklı izolasyon yatağı sayısını 7.220’ye çıkardı.

SALGIN "İTHAL" Mİ?

Çin Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC), chikungunya ve yine sivrisinekler yoluyla bulaşan dang hummasına karşı önleyici tedbirler alınması için halkı uyardı. Tavsiyeler arasında pencere ve kapılara sineklik takılması, cibinlik kullanımı ve açıkta kalan cilde böcek kovucu uygulanması yer alıyor.

CDC ayrıca salgının "ithal" olduğunu belirtse de, virüsün çıkış noktasına dair bilgi paylaşılmadı. Belirti gösteren vatandaşlara, özellikle ateş, döküntü ve eklem ağrısı yaşayanlara, sağlık kuruluşlarına başvurmaları çağrısında bulunuldu.

SAĞLIK KOMİSYONUNDAN SERT UYARILAR

Foshan Sağlık Komisyonu, evlerde saksı, kahve makinesi veya boş şişelerde su birikintisi bırakılmaması konusunda uyarıda bulunurken, ihlal tespit edilmesi halinde 10 bin yuan’a (yaklaşık bin 400 dolar) kadar para cezası uygulanabileceğini açıkladı.

Pekin CDC, salı günü yaptığı açıklamada, başkentte zaman zaman ithal chikungunya vakalarının görüldüğünü belirtti.

DSÖ’ye göre, şu ana kadar bazı ülkelerde ruhsat almış iki chikungunya aşısı mevcut, ancak bu aşılar henüz yaygın kullanımda değil.

Çin'de ilk chikungunya vakası 1987 yılında ithal olarak tespit edilmiş, ilk yerel salgın ise 2010 yılında Dongguan kentinde 253 vaka ile kaydedilmişti. O zamandan bu yana bazı izole vakalar bildirilmiş, ancak geniş çaplı bir yayılım yaşanmamıştı.