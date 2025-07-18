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Çin savaş alarmı verdi! Uçak gemisine yaklaşan jetlerle karşı harekete geçtiler

Kaynak: Dış Haberler
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Çin savaş alarmı verdi! Uçak gemisine yaklaşan jetlerle karşı harekete geçtiler
Dünya Haberleri  / Dış Haberler

Güney Çin Denizi’nde tansiyon bir kez daha yükseldi. Çin’in Shandong uçak gemisine yaklaşan kimliği belirsiz savaş gemisiyle birlikte bölgede alarm verildi, savaş uçakları havalandı.

Çin ordusu, Güney Çin Denizi’nde kimliği belirsiz bir yabancı uçak gemisiyle karşılaştığını ve bölgede savaş uçaklarının havalandığını duyurdu. Açıklamada, olay sırasında "it dalaşı" yaşandığı ve Çin savaş uçaklarının müdahale ettiği belirtildi.

SHANDONG UÇAK GEMİSİNDEN SAVAŞ UÇAKLARI HAVALANDI

Çin Halk Kurtuluş Ordusu (PLA), Güney Çin Denizi’nde görev yapan Shandong uçak gemisine yabancı bir savaş gemisinin yüksek hızla yaklaşması üzerine, gemiden silahlı J-15 savaş uçaklarının havalanması talimatını verdi. Olay, "savaş durumu" olarak değerlendirildi.

Yabancı uçak gemisinden kalkan savaş uçaklarının Çin gemisine yönelmesi üzerine, Çin savaş uçakları müdahale ederek bu hava araçlarını uzaklaştırdı.

Daha önce Nisan ayında Çin medyası, J-15 tipi bir savaş uçağının ABD Donanması’na ait bir F/A-18 savaş uçağına yakın uçtuğunu gösteren görüntüler yayımlamıştı.

Çin savaş alarmı verdi! Uçak gemisine yaklaşan jetlerle karşı harekete geçtiler - 1. Resim

ABD VE ÇİN BÖLGEDE KARŞI KARŞIYA

Temmuz ayı başlarında ABD ve Çin, Güney Çin Denizi'nde karşılıklı olarak USS George Washington ve CNS Shandong uçak gemilerini konuşlandırmıştı. ABD Donanması’ndan yapılan açıklamaya göre USS George Washington uçak gemisi, son olarak Avustralya’nın kuzeyindeki Timor Denizi'nde faaliyet gösterdi.

TARTIŞMALI SULARDA TANSİYON YÜKSEK

Güney Çin Denizi, Çin ile başta Filipinler olmak üzere bazı komşu ülkeler arasında egemenlik ihtilaflarına sahne oluyor. Bölge, stratejik önemi ve enerji kaynakları bakımından dikkat çekerken, Çin sık sık yabancı askeri unsurları kendi hava sahası ve kara sularına "yaklaşmakla" suçluyor.

Kaynak: Dış Haberler
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