Tokat'ta üretimi yaygınlaşan akzambak, hem kozmetik hem de sağlık alanında birçok noktada kullanılmasıyla öne çıkıyor. Üreticiler; kuru çiçeğin fiyatının 2.500 lira, yağının litre fiyatının ise 5 bin euro (270 bin TL) olduğunu ifade etti.

Tokat'ta üretimi giderek yaygınlaşan ve yüksek ekonomik değeriyle dikkat çeken akzambak, kozmetikten sağlık ürünlerine kadar birçok alanda değerlendirilirken üreticisine de önemli gelir sağlıyor.

KOLONYASI DA YAPILIYOR SABUNU DA...

Bilimsel adı ‘Lilium candidum' olan ve beyaz çiçekleriyle dikkat çeken akzambak, Tokat'ta hem süs bitkisi hem de katma değerli tarım ürünü olarak öne çıkıyor. Üreticiler tarafından özenle yetiştirilen bitki; yağ, kolonya, sabun, parfüm ve çeşitli kozmetik ürünlerin üretiminde kullanılıyor.

Yağının litresi 270 bin TL, kurusunun kilosu 2.500 lira! Kozmetik sektörünün olmazsa olmazı

300 BİN TANE AKZAMBAK SOĞANI EKTİ

Akzambakların babasından kendisine miras kaldığını belirten üretici Erdi Can Aydemir, geçen yıl eylül ayında 300 bin adet akzambak soğanı diktiklerini söyledi. Haziran ayında hasada başladıklarını ifade eden Aydemir, "Babam vefat ettikten sonra biz devraldık. Geçen sene dokuzuncu ayda 300 bin adet akzambak soğanını diktik. Bu yılın haziran ayında da hasadına başladık. Bunları toplayacağız, distilasyon yapacağız ve kurutacağız. Distilasyon yaptığımız çiçeğin özlerinden sabun, kolonya, parfüm üretiyoruz. Güzellik merkezlerinde kullanılan ürünlere dönüşerek insanlara fayda sağlıyor" dedi.

Yağının litresi 270 bin TL, kurusunun kilosu 2.500 lira! Kozmetik sektörünün olmazsa olmazı

MİGREN VE BÖBREK TAŞLARINA DA İYİ GELİYOR

Akzambağın yalnızca kozmetik alanında değil, farklı şekillerde de değerlendirildiğini belirten Aydemir, yapraklarının kurutularak çay olarak tüketildiğini söyledi. Aydemir, "Yapraklarını kurutarak çayını yapıyoruz. Bu çayın baş ağrısı, migren ağrısı ve böbrek taşlarına iyi geldiği söyleniyor. Katma değer kattığımız zaman çok güzel gelir kaynağı sağlamaktadır" diye konuştu.

Yağının litresi 270 bin TL, kurusunun kilosu 2.500 lira! Kozmetik sektörünün olmazsa olmazı

"1 LİTRE AKZAMBAK YAĞI 5 BİN EURO"

Akzambağın ekonomik değerine dikkat çeken Aydemir, yaş çiçeğin kilogram fiyatının yaklaşık bin lira olduğunu belirterek, "Kuru çiçeğin fiyatı ise 2 bin 500 lira seviyelerinde. Yaklaşık 11 kilogram yaş çiçekten 1 kilogram kuru çay elde ediliyor. Yağ olarak da kullanılmaktadır. Bir litresinin fiyatı 5 bin Euro'nun üzerine çıktı. Genelde kozmetik alanında, parfüm ve güzellik kremlerinde kullanılmaktadır. Yaklaşık 700 kilogram çiçekten de 1 litre yağ çıkıyor" ifadelerini kullandı.

Yağının litresi 270 bin TL, kurusunun kilosu 2.500 lira! Kozmetik sektörünün olmazsa olmazı

Yağının litresi 270 bin TL, kurusunun kilosu 2.500 lira! Kozmetik sektörünün olmazsa olmazı

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